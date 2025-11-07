群創第3季每股盈餘0.01元 估第4季面板價格持穩

（中央社記者潘智義台北7日電）面板廠群創光電今天公布第3季合併營收新台幣578億元，營業淨損9.8億元，稅後淨利1.9億元，基本每股盈餘0.01元。群創指出，第3季折舊及攤銷73億元，資本支出為24億元。

群創表示，第3季營收以產品應用別區分，電視為29%、車用產品26%、可攜式電腦20%、手機及商用產品21%、桌上型螢幕4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為72%以及28%。

回顧2025年第3季，群創表示，因部份客戶急單挹注及持續優化產品組合與價格策略維持整體營運穩定表現，第3季商用顯示器及非顯示器領域群營收較第2季分別增加8%及3%，整體第3季營收較第2季成長2.8%，第3季稅後淨利達損益兩平，累積前3季基本每股盈餘為正獲利。

展望2025年第4季，群創表示，時序進入面板傳統淡季，受整體經濟環境不確定性影響，面板需求將走緩，業界也持續採「按需生產」策略，面板價格可望持穩，預期面板整體供需維持平衡。（編輯：楊凱翔）1141107