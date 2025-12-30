群創連2日漲停爆86萬張巨量 SpaceX題材點燃太空概念股

面板廠群創（3481）今（30日）盤中拉出第二根漲停板，截至中午12時成交量爆出約86萬張，居台股成交量之冠。市場傳出群創FOPLP（扇出型面板級封裝）技術已成功打入SpaceX供應鏈，取得射頻晶片元件封裝訂單，太空產業題材持續發酵，吸引資金大舉湧入卡位，群創目前已連續4個交易日上漲，波段漲幅高達17.39%。

群創光電。（圖／翻攝自Google Maps）

從籌碼面觀察，群創在前一波連續12個交易日遭外資調節、累計賣超超過23萬張後，29日出現明顯態度翻轉。單日外資買超近3萬張，搭配自營商同步加碼，三大法人合計買超逾4萬張，形成短線資金共振，直接推升群創股價強勢表態。市場普遍解讀，這並非單純的技術性回補，而是對後續題材與基本面變化提前布局。

供應鏈端傳出，群創近年積極布局的FOPLP封裝技術，已成功應用於太空通訊相關元件，並取得射頻晶片封裝訂單，相關應用被市場解讀為與SpaceX衛星通訊體系需求高度契合。由於SpaceX持續擴大低軌衛星部署，對高頻、高穩定度與長時間運作可靠性的封裝製程要求極高，此類訂單也被視為供應商技術能力獲得認可的重要訊號。

據「Yahoo股市」報導，分析師鐘崑禎表示，目前面板市場的需求依然低迷，報價也尚未明顯復甦，同為面板股的友達（2409）並未跟隨群創上漲。他說明，群創上漲動能來自於最新的先進封裝技術FOPLP，市場預期若轉型成功，其成長潛力極大。

從股價位階來看，鐘崑禎分析，群創在2021年疫情期間因居家辦公需求，股價曾最高觸及32.5元，而現今股價僅約16元左右，相較於當時高點，目前仍處於腰斬後的底部位置。因此，即便短期連漲兩根漲停，後續仍有相當大的上漲空間。

從技術面觀察，群創股價放量突破季線壓力區，技術面型態由整理轉為偏多，吸引資金重新關注。不過，融資水位隨之增加，也意味市場參與熱度快速升溫，股價波動幅度同步放大的風險不容忽視。法人圈內普遍認為，只要後續量能能夠延續，群創股價在技術面仍具備續攻條件，有機會測試前波整理區高點，但在短線漲幅已大的情況下，盤中震盪勢必加劇。

供應鏈觀察也指出，太空相關應用多屬中長期布局，實際出貨與營收貢獻仍需時間累積，短線在爆量推升後出現震盪與高檔換手，亦反映市場正在權衡題材想像與追價風險。投資人關注重點將回到訂單能見度是否獲得市場進一步確認，以及太空產業相關題材能否持續發酵，而非單一消息面的短線刺激。

在美國太空產業政策與衛星通訊需求持續升溫下，整體太空概念股評價同步上修，資金開始尋找具備實質技術與量產能力的標的。群創因具備面板製程與先進封裝跨域應用的想像空間，成為資金聚焦對象，也使群創股價在短時間內快速放大市場關注度。

