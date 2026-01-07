群創遭處置首日成交量縮 3檔面板股繼續「亮燈」、友達爆量84萬張

群創（3481），今（7）日因被列入證交所處置股名單，至午間 12 時，成交量 30.7 萬張，僅為昨日百萬張的 1/3，股價漲幅收斂至 1.83%。但同族群的友達（2409）、爆量直攻漲停。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 先前股價低基期的面板股強勢走揚，靠打入 Space X 供應鏈題材而猛漲的群創（3481），今（7）日因被列入證交所處置股名單，5 分鐘人工撮合一次。截至午間 12 時，成交量 30.7 萬張，僅為昨日百萬張的 1/3，股價漲幅收斂至 1.83%。但同族群的友達（2409）、彩晶（6116）及凌巨（8105）同奔赴漲停。

自 2026 年開始交易來，群創可說是天天「被盯上」。昨（6）日爆出逾 103 萬張大量，刷新上市公司紀錄，由於短線漲幅超過 6 成，今起開始列入處置，將一路被「關」至 1/20 日止，今早股價一度見到 23.6 元、上漲 8.11%，續刷 4 年多新高，但隨後漲幅受到交易搓合限制而收斂。

廣告 廣告

友達今日股價「連三度」亮燈，強勢漲停至 16.7 元，近五日累計漲幅 38.59%，成交量爆出逾 83.6 萬張，成市場最大交易熱門，領先第二名的記憶體股旺宏（2337）近 39 萬張。不過外資動作保守，單日賣超 32,317 張，不過自營商同步買超 8,777 張。

友達這波上攻，主要受惠電視面板價格反彈，及法人報告指出報價於去年 12 月觸底後將轉折向上，預估今年第一季價格季增 2～3%。外資摩根士丹利（Morgan Stanley）周二（6日）出示最新面板產業研究報告，上修友達的投資評等至「優於大盤」，並同步調升目標價至 16.5 元，顯示市場對價格反轉與供需改善預期轉趨樂觀，而今日盤中股價已超越。

彩晶今早開盤，即第三個交易日攻上漲停價 10.6 元，成交量逼近 3.3 萬張。近五日累計已漲逾 24.36%，在族群中走勢相對突出。外資也買超 9,472 張相當積極，自營商也補進 1,534 張，投信則無明顯進出。

凌巨今早也「亮燈」、股價連兩日漲停，直攻漲停價 15 元。主因來自研調機構預測，一起電視面板報價全面上漲，市場資金湧向面板族群，帶動友達、群創等指標股連日強攻，凌巨同步受惠題材發酵，短線人氣明顯升溫。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中榮總曝無照執刀疑雲！多名醫師疑讓「器材商」操作內視鏡 醫院回應了

沙烏地主導多國聯軍反攻! 葉門南方過渡委員會領導人倉皇落跑