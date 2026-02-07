群創高層因「股價不理想」惜售 套現千萬執行率94％

群創現任法人代表董事楊柱祥原定申讓500張持股，最終未全數賣出。（圖／報系資料照）

群創（3481）近期受惠於面板級扇出型封裝（FOPLP）轉型題材，股價表現相對抗跌。群創前總經理、現任法人代表董事楊柱祥原定申讓500張持股，最終未全數賣出，實際成交472張，執行率約94.4％，仍有28張未賣出。理由直指「股價不理想」，引發市場關注。

群創自2025年末股價強強滾，股價飆升至4年高點引發大股東賣股潮，楊柱祥1月1日申報轉讓500張，預計從1月2日至2月1日透過一般交易從市場賣出。楊柱祥目前身兼轉投資公司睿生光電（6861）董事長，其動向往往被視為集團對產業景氣的風向球。

廣告 廣告

以群創6日收盤價21.8元估算，楊柱祥此次交易套現約1029萬元。由於未完全申讓，目前手中仍持有群創超過2267張，剩餘持股未全數出清，被市場解讀為內部人認為股價仍有低估之嫌，對後市抱持觀望態度。

股價表現方面，群創5日開高震盪，終場上漲1.4％，收在21.8元，成交量32萬1607張。市場密切關注後續法說會是否能釋出更多FOPLP產能放量的利多消息，進一步推升股價挑戰前波高點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台南小姊弟「NET家扶禮券」被撿走！4千元全遭花光 警鎖定3人涉案

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人

《世紀血案》惹議演員遭波及！導演聲援曝「癥結點」：製片方要承擔