群創、友達齊聚美國CES展 大秀新肌肉
[NOWnews今日新聞] 全球最具規模的科技展美國消費電子展（CES）將於明日起至9日登場，面板雙雄群創、友達齊聚展會，將大秀新肌肉，在軟體定義汽車的演進下，重新定義人車互動的智慧座艙新體驗。
群創董事長洪進揚表示，此次展覽，不僅展現旗下CARUX和PIONEER的策略契合，亦詮釋了「智慧座艙使用者體驗」（Pioneering in-Car User eXperience）解決方案。未來CARUX和PIONEER將共同邁向全球智慧移動產業發展的新里程。
CARUX將聚焦展示先進的視覺創新技術解決方案；PIONEER則將呈現新世代汽車聲學體驗。
今年CARUX聚焦展示一套全方位整合的智能座艙模擬系統，透過座艙域控系統無縫串聯車內所有的視覺控制終端，直觀呈現駕駛與乘客所需要的關鍵訊息，打造沉浸式車內互動體驗。此系統基於全新的汽車硬體與軟體平台開發，可快速放量導入任何全球多家品牌汽車（OEM）。
CARUX也將呈現一系列突破汽車內裝可能性的先進顯示技術。展示亮點包括：具備卓越超高性能直下式背光LCD顯示器，以及超高亮度震撼視覺的Micro-LED抬頭顯示器。同時還有智慧周邊創新技術，協助保持抬頭顯示器(HUD)視野清晰，並實現車內顯示器的動態移動。
PIONEER則將展示其汽車音響領域的最新突破，示範次世代聲學解決方案如何在未來車輛中提升舒適性、沉浸感與行車安全。
友達光電總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁表示，深信「顯示人機互動」是智慧座艙創新的核心樞紐，友達智慧移動以此為起點，延伸串接運算平台及整合車聯網交互協同，驅動AI與軟體定義車輛世代下的未來移動體驗。「我們更是引領趨勢的策略夥伴，透過合作共創協助品牌客戶縮短產品開發時程，打造具差異化、具功能擴展彈性的座艙體驗。同時，透過集團的全球布局，我們提供穩健韌性的價值鏈，並高度接軌在地需求，攜手客戶搶佔市場先機。」
友達光電旗下子公司「友達智慧移動AUO Mobility Solutions」（友達智慧移動），以領先的Micro LED顯示技術與獨家先進抗反光技術Advanced Reflectionless Technology開發出新應用，包含：打造全球首款Aero Module透明Micro LED顯示器模組，擁有Micro LED超高亮度及高透明度的優勢，並支援多維度拼接設計、動態部署，讓輕盈通透的外觀與數位內容完美融合，提供動態顯示、沉浸式體驗和先進控制系統等靈活應用，創造深度個人化選擇。
同時，首度將先進抗反光技術導入於CID中控台，提供卓越的全時可視效果，帶來清晰且不干擾的駕駛與座艙操作體驗，不僅提升行車安全，並與座艙環境更自然融合，呈現科技與空間的和諧之美。
友達智慧移動以深厚底蘊將未來移動的想像具體呈現，推出全新INVISY隱形科技系列，將顯示科技與人機互動控制元件完美契合，並以Display on Demand概念，讓顯示介面隱於車室，現於所需，重新定義座艙空間的美學與功能，開創智慧座艙設計的新紀元，為駕駛和乘客帶來更安全、舒適、直覺且隨心所欲的體驗。INVISY隱形科技系列當中，DriverAware HUD結合抬頭顯示與紅外線攝影機，將速度、導航、警示訊息投影於擋風玻璃上，完美對齊駕駛目不離路的視線，並以AI技術監測駕駛專注度、疲勞或分心狀態，確保行車安全。
瞄準軟體定義汽車趨勢，友達智慧移動以深厚的顯示人機互動解決方案為根基，推出智慧座艙域控平台，支援CabConnect Domain Controller（CDC）、分區架構並整合AI運算模組，提供智慧體感與座艙互動功能，透過高度彈性的模組化設計與系統整合，全面驅動座艙功能升級：可同時控制多個車內顯示器、感測器與裝置，支援螢幕鏡像、AI即時診斷，並結合溫度舒適控制與乘客臉部辨識，個人化調整區域車室溫度、風量與氣氛燈，讓舒適感受無界延伸。
群創表示，CARUX與PIONEER的技術整合，將在汽車應用中開啟聲音與影像的全新境界，雙方能為OEM提供更快速、更具成本效益的整合方案，協助其加速先進座艙體驗的量產導入與市場布局。
友達則表示，友達智慧移動以全方位解決方案打造智慧移動致勝方程式，為產業客戶以差異化開創新局，為座艙裡的乘客實現每段精彩的旅程。
