群創：CarUX併Pioneer估2027見綜效 3階段檢視

（中央社記者潘智義台北23日電）面板廠群創光電董事長洪進揚今天表示，子公司CarUX併日商Pioneer，預計2027年可推出結合2家優勢的影音智慧座艙，將3階段逐步檢視綜效。

群創光電今天舉行媒體交流會，洪進揚指出，CarUX併Pioneer，從既有的歐洲為主市場跨入日本市場，將透過產品行銷國際，成功站上國際舞台。併購綜效將採3階段實現，每100天檢視一次。

他表示，第一個100天要做到共同採購，降低成本，因為這是最容易見到效果的做法，2家公司現有零件不論是驅動IC還是電路板，只要規格相近，若經微調，彼此皆可使用，可提升採購量，降低成本。

廣告 廣告

洪進揚說，第二個100天做到業務交叉銷售，除智慧座艙之外，CarUX過去賣面板模組，現在可賣喇叭、音響。其實歐洲知名汽車品牌座艙面板是採用群創產品，而Pioneer以往專注日本市場的小車款，現在也有出貨給歐洲小車廠。

他說明，CarUX併Pioneer第三個100天，將鎖定最難的服務升級、品質問題。自內燃機在1866年發明以來，車子都以駕駛人角度、使用便利設計，但以飛機為例，不會只考慮駕駛艙內面板，還會從飛機乘客觀賞的螢幕、座艙舒適度思考。因此，汽車座艙使用產品的品質提升，CarUX都會逐步做到。雖然2026年美國消費性電子展（CES）應無法達到目標，但2027年可望有高品質的產品推出，發揮合併綜效。

另外，CarUX併Pioneer當然也有考慮供應鏈優勢，例如CarUX的東南亞廠，對處在日本的Pioneer也有幫助。

洪進揚強調，群創不是不看原來的面板事業，而是從新角度出發，CarUX是一級汽車智慧座艙供應商，現在不但轉型，從製造商角色往汽車供應鏈，更要複製智慧價值；群創不再只有一片面板，而是結合軟體、音效等功能，讓汽車使用者有不同體驗。

外界好奇CarUX併Pioneer的過程，洪進揚說，群創能讓日本人安心，原因是「不是為結婚而來，也不是為家庭」，而是一開始就明說是鎖定團隊；如同小孩不願父母要求自己實現父母未實現夢想，Pioneer員工也不願成附屬品。

洪進揚坦言，和Pioneer談判時明說，合併後一定會提出一些要求，也希望Pioneer要求群創和CarUX，因為彼此互信很重要；團隊合作就像打棒球，王牌投手投球還是會被打出去，這時候就必須相信野手可以接殺。

他表示，群創一直以來都是電視面板營收最大，很少人問汽車、工控面板，分拆以後，就看出這2塊營收的重要性，讓群創價值發揮，營運也更透明。

對於鴻華先進買納智捷，洪進揚直言，自己不能代替發言，但推測鴻華先進可能是為了取得汽車出海口的考量；對群創的汽車智慧座艙而言，鴻華先進、納智捷都是潛在客戶。（編輯：楊蘭軒）1141223