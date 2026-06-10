群創5月營收年增10% FOPLP出貨大增
[NOWNEWS今日新聞] 面板大廠群創今（10）日公告5月營收206.48億元，月減2.78%、年增10.28%；前5月營收1085.29億元，年增15.88%。
群創表示，雖然全球總體經濟仍存在不確定性，但第一季拉貨動能延續，加上部分顯示器客戶因中東地緣政治風險升溫而提前拉貨，上半年整體需求表現優於原先預期。對本季面板需求維持審慎樂觀看法，並將持續依市場變化靈活調整產品組合。
群創第一季合併營收666億元，季增17.5%，主要受到運動賽事需求、記憶體漲價預期，以及品牌客戶提前拉貨帶動。單季毛利率回升至14.4%，稅後淨利17.9億元，每股純益0.2元，營運順利轉盈。
除面板本業外，群創扇出型面板級封裝（FOPLP）相關晶片出貨量已較去年成長逾10倍，目前客戶訂單需求強勁。
展望後市，群創表示，將持續推動「雙軌轉型」策略，深化顯示器與非顯示器雙線布局，並結合5G、6G及AI發展趨勢，推動智慧移動、智慧醫療與高階封裝等新事業成長。不過，下半年仍須觀察國際油價、戰事變化及終端需求是否延續。
群創10日股價下跌4.8元，收在44.3元，成交量逾12.55萬張。
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