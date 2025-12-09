群創CarUX併Pioneer 董座洪進揚估營收千億

▲群創CarUX收購Pioneer，董事長洪進揚今（9）日表示，Pioneer營收將會納入，未來合計兩家公司全年營收規模將接近千億。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 群創旗下智慧座艙子公司CarUX收購日本車用電子大廠Pioneer，交易已正式完成，董事長洪進揚今（9）日表示，從本月1日開始，Pioneer營收將會納入群創，因此CarUX體系也會認列Pioneer12月的營收，未來合計兩家公司全年營收規模將在「3 Billion（十億）美元」以上，接近千億。此外，併購後CarUX赴美上市計劃也會延後。

群創今日舉行CarUX收購Pioneer後在台記者會，洪進揚在會上指出，12月1日起，Pioneer營收會納入群創、乃至於整個CarUX體系，明年會是一個完整年度的營收，未來也會改變會計制度，但不會突然間營收增加很多，「因為今年就一個月而已」，一個月的營收及一個月的獲利認列群創今年財報，因此未來以原先CarUX加上Pioneer的營收規模，合計會在3個Billion美元以上的規模，大概接近千億營收。

廣告 廣告

洪進揚表示，這次的併購案，是五個月完成一個國際級、1600多億日元的案子，蠻不容易的，以群創來說，基於共同的信念能順利地談下來，從群組自己團隊到對方，雙方都有良好的認知。

他進一步表示，這次團隊也花了很大的力氣去撮合，基本的互相信任是有的，但日本對台灣的友善也是能夠促成此次合作案的關鍵，讓交易相對順利，「從宣布到後面其實辛苦一定有，但沒有什麼凍袂條（受不了）。」

至於CarUX Holding 赴美申請上市掛牌計畫，洪進揚直言，上市一定會延後，但這個延後是好的，無論從國際能見度、客戶、生產基地及產品品項各方面的完整度，都對未來上市是加分的，他強調，上市的方向沒有改變，就好比「唐三藏去西天取經的路途又加入了一個夥伴，往西天取經的目標是確定的」，也就是說達到最終IPO的目標是篤定的，但效益是正面的。

洪進揚強調，CarUX要做就做，不要做也不要耽誤人家的進展，在場媒體幽默比喻，群創很像「以結婚為前提」與Pioneer談交往。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

群創子公司CarUX完成收購日商Pioneer 象徵全球布局邁入新階段

世足賽備貨潮 大摩對面板雙虎送暖 群創、友達評等「中立」

群創9月營收198.61億元 逾一年半來最佳 FOPLP下半年持續放量