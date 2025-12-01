群創CarUX完成收購Pioneer，加速全球智慧座艙佈局。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠群創(3481)旗下子公司CarUX與Pioneer今日共同宣布收購案正式完成，Pioneer自即日起正式成為CarUX Holding Limited(以下簡稱「CarUX」)的一員。CarUX為群創旗下、專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，此次交易標誌著CarUX全球智慧座艙策略佈局邁入嶄新階段。

群創指出，此次收購完成後，CarUX將結合Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面(HMI)軟體領域的技術優勢，全面強化CarUX集團在智慧座艙整合解決方案的核心能力，並進一步提升產品競爭力與全球供應鏈影響力。

同時，透過雙方研發資源與製造據點的整合，CarUX集團將具備更靈活的區域化服務能力，以滿足全球車廠與消費者不斷演進且多元的需求，並持續推動智慧移動產業的創新與發展。

預計CarUX將收穫三大領域合併綜效，包括客戶組成多樣化，建基於Pioneer橫跨日本及全球的客戶基礎，加速擴展CarUX集團在車用市場的客戶版圖，特別是切入日本車廠供應鏈，推動協同銷售機會。

產品組合多元化，CarUX將結合Pioneer在音響、多媒體系統與HMI軟體的技術優勢，以及CarUX在智慧座艙顯示系統的整合能力，CarUX集團將打造更完整的智慧座艙產品組合，提供涵蓋顯示、音效與人機互動的整體解決方案。

最後是營運佈局全球化，CarUX可運用Pioneer在亞洲(日本、泰國、越南等地)、美洲及歐洲的研發與製造網絡，結合CarUX在亞洲與歐洲的現有佈局，CarUX集團將進一步提升多區域供應能力，擴大對全球客戶的服務覆蓋率。

