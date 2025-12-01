群創CarUX完成Pioneer收購案 加速全球智慧座艙布局

（中央社記者潘智義台北1日電）面板廠群創光電子公司CarUX與Pioneer今天共同宣布收購案完成，Pioneer自即日起成為CarUX的一員，加速全球智慧座艙業務推動。

群創說明，子公司CarUX為Innolux Corporation專注於智慧座艙整合解決方案的1級供應商。本次交易完成後，CarUX在全球智慧座艙布局將邁入新階段。

群創表示，收購完成後，CarUX將結合Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體領域的技術優勢，全面強化CarUX集團在智慧座艙整合解決方案的核心能力，進一步提升產品競爭力與全球供應鏈影響力。

此外，CarUX透過雙方研發資源與製造據點的整合，CarUX集團將具備更靈活的區域化服務能力，以滿足全球車廠與消費者的多元需求，持續推動智慧移動產業的創新與發展。

群創指出，CarUX集團將在跨領域展現協同效益，客戶組成更多樣化，在Pioneer橫跨日本及全球的客戶基礎上，加速擴展CarUX在車用市場的客戶版圖，特別是切入日本車廠供應鏈，推動協同銷售機會。

產品組合多元化部分，CarUX以智慧座艙顯示系統的整合能力，結合Pioneer在音響、多媒體系統與人機介面軟體的技術優勢，CarUX集團將打造更完整的智慧座艙產品組合，提供涵蓋顯示、音效與人機互動的整體解決方案。

在營運布局全球化方面，CarUX運用Pioneer在亞洲（日本、泰國、越南等地）、美洲及歐洲的研發與製造網絡，結合CarUX在亞洲與歐洲的現有布局，CarUX集團將進一步提升多區域供應能力，擴大對全球客戶的服務覆蓋率。（編輯：張良知）1141201