《群山淡景》導演專訪1／名著問世40年搬上銀幕 諾貝爾文學獎得主提供新創意

石川慶編導、廣瀨鈴主演的《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄的同名小說。（東昊提供）

諾貝爾文學獎得主石黑一雄的第一本長篇小說《群山淡景》出版42年後，今年經日本導演石川慶改編搬上大銀幕。身為石黑一雄書迷的石川慶表示，原著無論故事、角色設定或其中的性別、社會議題都非常有當代感。另從電影的觀點來看，甚至可以變成一部懸疑片。加上今年時值二戰結束80年，與故事有所連結，各方條件俱足，電影也應運而生。

《群山淡景》透過一對母女的對話與回憶，牽起1950年代長崎與1980年代英國兩個時空的關連，以詩意迷離的方式揭開個人與歷史的傷痛。導演石川慶接受本刊專訪時透露，多年前製片提出將石黑一雄小說《群山淡景》改編的想法，當時是單純分享聊天，但大家開始慢慢思考、醞釀。直到後來透過一家日本出版社與石黑一雄接觸，並在與石黑溝通過後，將初步的電影故事大綱寄給他。

身兼編劇的石川慶指出：「原作比較接近主角（母親悅子）的獨白，改編則偏向以女兒妮姬的視角來講故事，並讓妮姬在最後有新的發現。希望透過方向調整，使故事更容易被當代觀眾接受。」

2022年，石川慶以電影《那個男人》入選威尼斯影展地平線單元，石黑一雄正好是當年影展的評審。兩人在威尼斯相遇，有一些交流，石黑一雄也很喜歡《群山淡景》的電影故事大綱，很多因緣機會湊在一起，電影企劃開始變得具體，順利推動。

導演石川慶是石黑一雄的書迷，改編《群山淡景》時也加入石黑一雄的建議。

石川慶說，《群山淡景》出版後，不斷有人想改編成電影，從日本傳奇名導、英國導演，到年輕新銳導演，可惜都未能成功，「儘管有很多失敗案例，但石黑一雄先生百分之百支持小說拍成電影，並希望由中生代的日本導演來拍，會有不同的觀點。」

在改編劇本時，石黑一雄也提供一些建議。石川慶表示：「電影重點之一是長崎經歷的原爆，但石黑一雄建議加入1981年起在英國展開的格林漢姆女性和平營（Greenham Common Women's Peace Camp）反核武運動，他希望除了原爆、輻射傷害，還有更多當代關心與全球共通的內容，比如：性別、移民、多元文化等議題。」

儘管頂著諾貝爾文學獎的桂冠，但石黑一雄也對石川慶坦言，《群山淡景》是他25歲、非常年輕時的首部作品，難免有不完美之處。石川慶說：「石黑一雄先生要我不用太拘謹，想改就盡量改，這點讓我印象非常深刻。」

《群山淡景》透過吉田羊（右）與卡蜜拉愛子（左）飾演的母女，回憶往事。（東昊提供）

