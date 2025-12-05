《群山淡景》導演專訪2／石川慶導演生涯最難企劃 各方角力夾在中間找平衡

廣瀨鈴（右）與二階堂富美（左）主演的《群山淡景》在美術、場景上跳脫歷史細節，展現更多創意。（東昊提供）

根據石黑一雄同名小說改編的電影《群山淡景》，由日本名導石川慶編導。改編電影經驗豐富的石川慶除了針對故事中1950年代的長崎與1980年代的英國做田野與資料調查，也展現創意添加電影的視覺魅力，更在大膽調整、保留原著精髓與兼顧市場發行等不同考量下，力求平衡

《群山淡景》描述1980年代英國定居多年的日本女性悅子準備賣屋，女兒返家幫忙整理舊物，在母女相處過程中，悅子回憶起1952年首次懷孕時的長崎往事。處理片中1980年代時，石川慶除了靠自己成長時的印象，也在時尚、服裝、音樂等做調查。「1950年代的部分離我較遠，做起來比較困難。但後來我們意識到，電影並不是要『重現歷史現場』，而是要『重現記憶』。既然要呈現的是記憶，在美術或場景上就能有更多創意，不必完全被歷史細節限制。」

石川慶舉例：「像是片中1950年代房子紙門的花樣非常華麗鮮豔，當時長崎可能沒有這樣的花樣，但我們田調時發現同時期的英國設計師有創作類似的圖案，所以我們還是把它運用在電影中。」

原著是長篇小說，不容易將複雜的內容濃縮為兩小時的電影，但曾將《愚行錄》《蜜蜂與遠雷》《那個男人》等小說拍成電影的石川慶笑說：「以原著的篇幅來說，《群山淡景》算比較短、也相對好處理的。」

石川慶指出：「《群山淡景》改編的困難在於：原著小說雖然結構偏散文式、比較鬆散，閱讀時仍有起承轉合，但改成電影就要重新建立電影特有的起承轉合。為了安排情感與劇情的高潮，得調整結構調，這是最難的部分。此外，石黑一雄原著有些曖昧性，把詮釋留給讀者。這種灰色地帶的改編既有趣又困難，究竟該更明顯或更曖昧，如何拿捏非常困難。」

電影的完成要集合各方力量，更要整合不同意見。石川慶不諱言製作《群山淡景》時的壓力，「電影有廣瀨鈴、二階堂富美、吉田羊等豪華卡司，又在日本300間戲院上映，所以必須有商業電影的條件，而製片方的目標則鎖定在坎城影展放映。因為得同時滿足戲院、商業電影及坎城影展等不同面向的需求，感覺就像同時要開冷氣又開暖氣，而我被夾在中間。」石川慶苦笑道：「這些『綜合考量』是整個電影企劃最難的部分，這也是我做過最困難的企劃。」

「表面上這是一部由亮眼明星主演的商業電影、也是懸疑片，但我們仍保留原著的精神。」石川慶強調：「在各方的角力戰當中，確實要溝通或設法包裝，但核心一定要保留，電影才成立。」

廣瀨鈴（右）與二階堂富美（左）飾演1950年代的長崎女子。（東昊提供）

