《群山淡景》導演專訪3／化身50年代美女 廣瀨鈴交手二階堂富美「總分」相同

廣瀨鈴（右）與二階堂富美（左）無論演技實力、人氣，都是同一世代的頂尖代表。（東昊提供）

電影《群山淡景》翻拍自日裔英國作家石黑一雄同名小說，在石川慶編導下，透過日本女星廣瀨鈴、二階堂富美、吉田羊、松下洸平、三浦友和等豪華卡司的精準演繹，重現一段今昔兩地交錯、夾雜悔恨傷痛的故事。石川慶表示，編劇過程中並未想過演員人選，「但非常幸運與難得的是，最後參與的演員群幾乎都是我心中首選。」

《群山淡景》以1950年代的長崎與1980年代的英國為故事背景，劇組在籌備田調時發現，以往對1950年代長崎多半是黑白、一片荒原的印象，但後來用AI技術把當時的黑白照片上色以及實際蒐集資料影像後，發現當時的長崎其實很有活力、很繽紛，顛覆原本對戰後長崎的刻板想像。

編導石川慶說：「有這個發現後，我們的想法也跟著轉換，決定找比較有『當代感』的演員，當時第一個想到的就是廣瀨鈴。確定之後，就開始想與她演對手戲的人選，而第一個浮現的就是二階堂富美。」

電影裡廣瀨鈴與二階堂富美分別飾演女主角悅子和她的鄰居好友佐知子，石川慶解釋：「廣瀨鈴與二階堂富美無論演技實力、人氣，都是同一世代的頂尖代表，兩人看起來有點像又不太像——這個『既相似又不同』的特質非常有趣。她們各方面加總的分數相同，擅長部分卻不一樣，所以很適合分別扮演悅子和佐知子。這是她們首次合作，我也在拍攝過程中，繼續挖掘她們演對手戲產生的火花。」

日本女星吉田羊在片中以全英語演出。（東昊提供）

至於飾演悅子中年階段的女演員，在選角時遇到困難。石川慶說：「這個角色是住在英國倫敦多年的日本女性，不僅要以全英語演出，口音還要自然有英國腔，所以很難找。後來我突然想到吉田羊，詢問她的意願，她錄了一段英語台詞的聲音檔給我們，我和英國製片都覺得效果很好，所以決定是她。」

「演出前，我和吉田羊一起在倫敦拜訪一些與角色背景相似、移民到英國的人。早年移民英國非常不容易，但與他們相處時，感覺他們大多很正向、積極、開朗，和我們原先印象和想像不一樣，所以在角色上也做些調整。」

石川慶認為：「片中廣瀨鈴與二階堂富美算是從吉田羊的獨白中產生的角色，很像A面與B面的關係，在吉田羊過去經歷的30年來，A與B彼此一直對話。所以我希望這兩個角色的關係像是一進、退，一退、一進，類似音樂表演，不是競爭，而是互動。」

