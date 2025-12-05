《群山淡景》導演專訪4／廣瀨鈴對戲前輩三浦友和 多層次演繹獲最佳女演員獎

廣瀨鈴（左）、三浦友和（右）在片中飾演媳婦與公公。（東昊提供）

日本新生代女星廣瀨鈴在電影《群山淡景》中挑大梁，飾演1952年住在長崎剛懷孕的少婦，看似走過原爆陰影、生活平靜幸福，卻因為關心住家附近一對年輕母女，牽動她深深埋藏的記憶。今年27歲的廣瀨鈴精準掌握角色，豐富的表演層次讓導演石川慶讚不絕口，也獲頒第17回TAMA映画賞最佳女演員獎。

石川慶表示，《群山淡景》中他最喜歡、花最多力氣的就是一場廣瀨鈴面對一把小提琴的戲。戲中資深男星三浦友和飾演的公公在媳婦廣瀨鈴家中無意間找出多年未用的小提琴，勾動廣瀨鈴內心的傷痛。「片中我不用畫面直接呈現長崎原爆這件事，而是用間接方式，透過角色的回憶與情緒隱晦表現，但又必須讓觀眾感受到廣瀨鈴與周邊的人都曾在7年前經歷這場悲劇，所以很難處理。唯一一場較直接提到長崎遭原子彈攻擊的，就是那場戲。」

其實石黑一雄小說裡並沒有這場戲的情節，石川慶在改編劇本時，為了在電影裡強化原爆那一天與原爆留下的創傷，又不能太過明顯，於是從原著中提到廣瀨鈴飾演的悅子「曾以小提琴拉過孟德爾頌的曲子」之類的幾句話得到靈感，想出這場戲。

廣瀨鈴片中高難度的演出讓導演石川慶讚賞有加。（東昊提供）

「這場戲對廣瀨鈴來說非常困難，因為前後沒有太多脈絡，她必須突然想起原爆那一天，情緒瞬間飆高、大哭，接著又要立刻收回情緒、冷靜下來，是演技很大的挑戰。」石川慶補充：「除了演員表演的難度，劇組也事先討論燈光如何協助呈現、服裝怎麼設計、音樂怎麼安排。這場戲是所有工作人員與演員合力完成，才能有最後讓我滿意的效果。」

石川慶表示：「小說完成於1980年代，當時距離原子彈爆炸大約40年，所以對小說出版當時的讀者來說，原爆事件相對並不算遙遠。但對此時的我們來說，已經是80年前的事情，感覺變得更遙遠，因此在電影中需要以更大的力道呈現那一天對人們造成的傷害，以及面對巨大創傷的反應，留住歷史記憶。」

