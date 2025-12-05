《群山淡景》導演專訪5／跨國打造《群山淡景》 石黑一雄讚改編成果「非常棒」

《群山淡景》導演石川慶（左二起）、監製兼原著作者石黑一雄、演員卡蜜拉愛子、吉田羊出席倫敦影展首映。 （東昊提供）

日本名導石川慶編導的《群山淡景》改編自諾貝爾文學獎得主石黑一雄同名小說，由廣瀨鈴、二階堂富美、吉田羊等明星主演，影片入選坎城影展「一種注目」單元以及在多倫多、倫敦等國際影展亮相。石黑一雄身兼原著作者與電影監製，對於石川慶集合日本、英國、波蘭團隊跨國合製改編的成果也非常滿意。

石川慶表示，《群山淡景》因為故事發生在日本與英國兩地，加上原著作者石黑一雄是英國人，製作時自然想到與英國的製作公司合作，有助於在當地拍攝。

至於和波蘭團隊合作的原因，石川慶說：「我曾就讀波蘭電影學校，攝影指導Piotr Niemyjski是我的同學、也是波蘭人，我們合作過《蜜蜂與遠雷》。後來在考慮音樂與後製特效時，覺得找日本團隊會太偏日本風格，找英國又太偏英國風格，於是想到波蘭剛好位在日本與英國之間，之前作品做後製曾與波蘭公司合作，所以這次也請他們幫忙找作曲家製作音樂。既然音樂交給他們，後製特效也一起由波蘭公司負責。我覺得在日本、英國之外加入第三個國家，反而讓整個團隊取得更好的平衡。」

導演石川慶每部電影都親自剪輯。

跨國合作雖會遇到工作習慣、語言等問題，但石川慶認為這也是跨國合作有趣的地方，大家會提出非常多不同的意見。「例如《群山淡景》的結局，英國製片希望更明確清楚；波蘭製片則認為應該更模糊、曖昧。各國團隊有各自擅長之處，就算意見不盡相同，但正是這些多元的觀點組合起來，讓電影更好。」

曾將《愚行錄》《蜜蜂與遠雷》《那個男人》等小說改編成電影的石川慶笑說：「我選擇小說改編時，如果是一看就覺得『很好改編』，反而不會選。」儘管日本影視界流行改編漫畫，但石川慶認為：「漫畫本身已有明確的圖像，任何調整、改造很容易讓原作粉絲不滿，所以我覺得漫畫改編難度更高。」而他選擇改編作品的原則就是要能自由調整、改造，此外還有兩大前提：一是真心喜歡原著、二是尊重原著作者。

石川慶執導的電影都由親自剪輯，他表示：「我入行之初做過剪輯與場記等工作，比較以第三者視角、客觀地參與影片。我很清楚導演親自剪輯的缺點──比較難保持客觀，但我在剪輯時會切換成另一種人格，冷靜地看待作品。剪輯是電影製作階段最後的調整，有時能讓整部片變成完全不同的風格，等於重新書寫劇本，所以我無法把這個工作交給別人，一定自己來。」

由於石黑一雄是國際文壇重量級作家，此次石川慶全心投入改編《群山淡景》，對於石黑一雄觀影的反應非常重視。石川慶透露：「石黑一雄先生雖是這部電影的監製，但真正完整觀看是在坎城放映時，當時他坐在我旁邊，整個過程我非常緊張。直到電影放完、燈光亮起，他轉過來對我說：『這部作品真的非常棒。』聽到這句話，我就覺得滿足了。」

導演石川慶（左）改編小說《群山淡景》，獲原著作者石黑一雄（右）大力肯定。（東昊提供）

