群星力挺壞痞兔超級盃中場秀 川普看了氣急敗壞罵難看

不到一週前，來自波多黎各的歌手壞痞兔（Bad Bunny）才在葛萊美獎締造頭一個以西班牙文專輯《Debí Tirar Mas Fotos》拿下最佳專輯的殊榮，也讓他的超級盃（Super Bowl）總決賽中場秀倍受矚目。因為他的許多歌迷都是移民，早就被美國移民暨海關執法局（ICE），表示會去他演唱會上抓人，就算是超級盃也一樣。壞痞兔於是在中場秀安排許多拉丁文化橋段，果然川普看了就發文罵難看。

其實這不是壞痞兔頭一會演出中場秀，早在2020年他就以嘉賓姿態，出現在珍妮佛羅培姿（Jennifer Lopez）與夏奇拉（Shakira）攜手演出的中場秀。但壞痞兔真正厲害的地方，是出道以來只演唱西班牙文歌曲、徹底發揚拉丁文化，不像其他前輩瑞奇馬汀（Rickry Martin）、夏奇拉為了美國市場，都必須順應時勢唱英文歌，這種堅持拉丁文化優先的特色，讓他從2016年在超市當收銀員，直接躍升為發片歌手。

演出尾聲前,壞痞兔率領拿著拉丁美洲各國國國旗舞者,背後看板是「唯一比仇恨更強大的就是愛。」

也因為壞痞兔濃厚拉丁移民背景，在美國也吸引了大量的拉丁後裔人口，這導致了美國移民暨海關執法局想要趁他巡演時，取締非法移民。於是壞痞兔去年只好宣佈不開個唱，取而代之的，是他決定在今年擔綱超級盃總決賽中場秀。消息一出，川普就很不高興，官方更表示到時候也一定會去球場執法。

壞痞兔果然不負眾望，硬是在舊金山的球場中央，變出了一片玉米田，甚至還有果實纍纍的香蕉樹！藉此向所有拉丁文化致敬。除了他以外，還找來女神卡卡（Lady Gaga）擔任串場嘉賓，〈Die for a Smile〉特別改成拉丁風格洋溢的騷莎曲風。另外一位串場嘉賓，則是拉丁天王瑞奇馬汀，他坐在玉米田中唱起了拉丁歌曲。最後的高潮則是在常見的南美風光，像是電線桿、雜貨店、小攤販當中，所有舞者一起共舞，就連卡蒂B（Cardi B）、卡蘿姬（Karol G）、影星佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal），也出現在背景舞者當中，一起隨音樂起舞。最後舞者拿出拉丁美洲的每個國家國旗，隨著壞痞兔一起走向鏡頭，他則一一唱名所有國家，拿出寫著「團結起來我們就是美國」的橄欖球，完成象徵慶祝拉丁文化的演出。

很有趣的是，整場演出壞痞兔都只用西班牙文，唯一的一句是英文是「上帝保佑美國」，就這樣。但是「美國」（America）也可以解釋為「美洲」，加上他背後舞者拿的拉丁美洲各個國家的國旗，所以這句話應該是「上帝保佑美洲大陸」，可以說重新詮釋了這句愛國口號。由此不難理解，為何川普會嫌難看。

此外在演出尾聲，大型看板上的字幕「唯一比仇恨更強大的就是愛。」這也呼應他在先前在葛萊美獎上所說的「我們不是動物、不是外星人、我們是人類，我們是國人。唯一比仇恨更強大的就是愛。」

