群星悼念袁惟仁！「星光幫」選手發文致敬

袁惟仁離世，各界震驚。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）





演藝圈群星紛紛在社群發文，弔念袁惟仁，包括昔日，超級星光大道歌手們，還有陶晶瑩得知小胖老師已逝的消息，更直言「非常難過非常難過」。

已故音樂人袁惟仁：「我的夜晚是你的白天，當你醒時我們夢裡相見。」

而演藝圈群星，包括音樂人陳子鴻和黃韻玲等人發文悼念，還有剛參加完大S雕像揭幕儀式的陶晶瑩，得知消息後也表示感到非常難過，痛失音樂圈一位好友。

此外昔日超級星光大道選手，曾沛慈、徐凱希、葉瑋庭等人都發文感念小胖老師的提攜，好友游鴻明歌手薛之謙、老狼等人也都寫下對袁惟仁的思念。

還有楊貴媚也向媒體透露，自己會到台東探望袁惟仁，並持續6年之久，也親眼目賭袁家人照顧袁惟仁，又心疼又佩服姊姊的辛苦。

就算已做好心理準備，袁惟仁的離開還是讓家人好友措手不及。

各界紛紛在社群發文悼念，希望小胖老師一路好走。



