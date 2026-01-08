《群星會》女星76歲長這樣！陳美鳳曬兩人合照「婆媳重逢」私下相處曝光

記者趙浩雲／台北報導

陳美鳳分享張瑠瓊近照，兩人在《長男的媳婦》飾演婆婆與媳婦。（圖／翻攝自臉書）

群星會資深藝人張瑠瓊近況曝光，她近日與「台灣最美歐巴桑」陳美鳳及多位藝人一同走進老人院做公益，在寒流來襲之際探訪長輩，透過表演、聊天與陪伴，為現場注入滿滿溫暖與笑聲，活動同時也有君綺醫美團隊及協會志工共同參與，希望在新年之際以實際行動關懷長者，傳遞陪伴與關心的重要性。

陳美鳳分享，當天雖然天氣寒冷，但老人院內氣氛相當熱絡，「每個人的心都很暖」，她也提到此次活動最重要的不是表演本身，而是陪伴長輩的過程。她同時感性表示，能與張瑠瓊一同參與公益，格外有意義。過去拍攝《長男的媳婦》時，張瑠瓊在劇中飾演嚴厲婆婆，對角色「素華」要求極高，但私下其實非常親切、耐心十足，這次一起走進老人院，更讓人看見她溫柔、體貼的一面。

張瑠瓊從《群星會》打開知名度，已經76歲。（圖／翻攝自臉書）

張瑠瓊也全程陪伴長輩聊天、合影，分享過往點滴回憶，讓現場笑聲不斷。協會指出，長期投入長者關懷，希望帶給長輩的不只是物資協助，更重要的是陪伴與關心，一句日常的問候、一段一起歡笑的時光，對長輩而言都彌足珍貴。

陳美鳳最後也感謝協會志工以及到場藝人朋友的付出，期盼透過這樣的公益行動，讓長輩能感受到社會的溫暖與關懷，「希望今天的陪伴，能讓大家笑一笑、放輕鬆，我們的愛，會繼續下去。」

