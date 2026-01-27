群星齊聚劍湖山 3月接力開唱

圖片提供：劍湖山世界

▲圖片提供：劍湖山世界

歌王歌后齊聚熱唱，經典歌廳秀開春登場！歌廳秀原味再現《耐斯歌廳秀》3月8日起連著三個月，每月一場在劍湖山世界的彩虹劇場，15組藝人歡樂開唱，一張票在劍湖山一日遊，又可看到原味歌廳秀！歌廳秀始祖不老歌王黃西田領軍搞笑，歌廳出道的王彩樺睽違10年再度登上劍湖山舞台，放話造型絕對讓大家好看！王中平則被讚誇站上台就是笑點！《耐斯歌廳秀》門票熱賣中，詳情請洽劍湖山世界官網！

開春最經典的秀歡樂登場，《耐斯歌廳秀》自3月8日起，連續3個月，每月一場，在劍湖山世界的彩虹劇場開唱，由不老歌王黃西田領軍台灣濱崎步王彩樺、劉福助、方駿、澎澎、王中平、朱海君、梁佑南、劉美玲、蔡亞露、許仁杰、賈斯汀、超跑杰克、電音三太子以及主持人胡鴻達、小吳宗憲梅東生等15組藝人接力熱唱演出，將歌廳秀原汁原味呈現，黃西田並表示最特別的是我們的秀連續三個月，每月一次的演出，每場演出陣容都不盡相同，眾多歌廳秀出身的藝人齊聚，讓大家每次都有驚喜包開箱，我們這群老友就是最有默契的組合啦，要重現最正宗經典的歌廳秀，讓粉絲不用再久久的等待，每個月都能來重溫舊夢！

主辦方劍湖山世界表示一直希望能將經典的歌廳秀原味呈現，而且能持續的演出，讓觀眾不再只是久久才看一次，結合遊樂園，一張票在劍湖山一日遊，又可看到原味歌廳秀，達到全家出遊，三代同樂，感受著歌廳秀的歡樂氣息，很期待大家的光臨！