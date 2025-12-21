群星齊聚彰化歲末演唱會，3.5萬人歡唱迎接2026新年。圖／彰化縣政府提供





萬眾期待的「2025彰化歲末演唱會」於20日晚間在彰化縣立體育場盛大登場，活動邁入第7年舉辦，吸引約3萬5千名民眾到場共襄盛舉，在溫暖歌聲與熱情歡呼中，提前迎接2026年的到來，現場洋溢幸福與歡樂氛圍。

彰化縣長王惠美表示，歲末是感恩與團聚的時刻，縣府持續透過歲末演唱會，邀請不同世代喜愛的藝人與民眾同樂，讓大家在音樂陪伴下留下美好回憶。因應大型活動人潮，縣府也加強警力與相關維安措施，確保活動安全順利進行，讓民眾安心參與。

廣告 廣告

群星齊聚彰化歲末演唱會，3.5萬人歡唱迎接2026新年。圖／彰化縣政府提供

王惠美縣長也預告，備受期待的「2026彰化月影燈季」將於12月27日點燈，展期至明（115）年3月1日，以馬年為主題，結合RODY跳跳馬與櫻桃小丸子等知名IP，並規劃燈光秀、旋轉木馬等互動設施，將八卦山大佛風景區打造成充滿童趣的「跳跳馬戲團」。

燈季期間，每週五、六、日也將推出限定主題燈光秀，為夜間觀光增添亮點。另提醒9至12月於彰化消費的民眾，可將發票上傳至「彰化GO購」平台，參加明年1月7日抽獎活動，有機會獲得電動車、黃金及多項好禮。

彰化縣長王惠美與翁立友合照。圖／彰化縣政府提供

城市暨觀光發展處指出，今年演唱會卡司星光熠熠，由黃小柔與張立東主持，Luxy Girls熱力開場。演出陣容橫跨不同音樂世代，包括糜先生樂團、小男孩樂團、創作歌手陳華、金曲歌后孫淑媚、金曲歌王翁立友，以及洪暐哲、鐘卓融Zorn、annbae裴安等共9組歌手與樂團輪番登台，壓軸由李聖傑獻唱，將現場氣氛推向最高潮。

活動最後施放長達480秒的煙火秀，點亮夜空，為歲末夜晚畫下璀璨句點。現場並安排摸彩活動，送出機車、國際航線機票、家電等多項好禮，讓民眾在音樂與驚喜中，留下難忘的歲末回憶。

群星齊聚彰化歲末演唱會，3.5萬人歡唱迎接2026新年。圖／彰化縣政府提供

抽獎時段抽獎。圖／彰化縣政府提供

群星齊聚彰化歲末演唱會，3.5萬人歡唱迎接2026新年。圖／彰化縣政府提供

更多新聞推薦

● 中油：汽、柴油各降0.4元