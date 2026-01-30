群獅送愛到炫寬 捐無障礙設備

「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈剪綵典禮。(圖：南投縣議員陳宜君服務處提供)

▲「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈剪綵典禮。(圖：南投縣議員陳宜君服務處提供)

國際獅子會300-D2區在國際獅子會基金會（LCIF）的支持下，廿九日下午舉辦「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備」捐贈剪綵典禮，由國際總會LCIF主席法布里西奧.奧利維拉先生親自蒞臨主持，D複合區總監議會議長 吳正國獅友、300D 2區總監陳家韋獅友偕同LCIF指派國際信託理事江達隆博士，國際理事張瑞泰、GAT首席榮譽顧問許雪珠等到場觀禮，場面溫馨隆重。

廣告 廣告

國際獅子會300D-2區總監陳家韋獅友向國際總會國際基金會LCIF申請撥款美金十萬元(新台幣三百多萬元)，經由國際總會LCIF指派信託理事江達隆博士的協助，順利撥款完成捐贈十五人無障礙電梯一部、無障礙隔離室和通道、無障礙浴室廁所，協助院內身心障礙服務對象能在安全、友善的環境中安心生活、終身安養，真正做到無後顧之憂。

當天指派信託理事江達隆博士同時撥款捐贈美金一萬五千元幫助南投縣旭光高中青少年空手道協會學生採購學校設備一批，改善學生學習環境，提升學習效能與品質。

國際總會LCIF主席法布里西奧.奧利維拉在致詞中指出，無障礙環境是基本人權，也是社會進步的重要指標，期盼透過此次捐贈，拋磚引玉，喚起更多企業與社會大眾關注身心障礙族群及高齡照護議題，共同打造更有溫度、更友善的社會。

總監陳家韋獅友致詞表示，無障礙環境設施設備旨在幫助這些身心障礙的兒童和老人可以終身安養，全面提升教養院的生活便利性與安全性，讓行動不便的服務對象在日常起居、復健及活動時更加自在，也減輕照護人員的照顧負擔，也為長輩與兒童及弱勢族群打造更具尊嚴的照顧環境。

總監議會議長吳正國獅友表示，今年300D複合區和D 1和D 2區在國際理事江達隆博士的幫助下向國際基金會LCIF總共申請撥款美金七十四萬一千元(新台幣:二千三百三十四萬餘元)幫助彰化縣和南投縣的弱勢團體，國際基金會LCIF是官方慈善機構，是獅友「慈善的手臂」，為全球獅友提供資金，支持獅友們在社區推動人道主義服務和大型項目，歡迎大家一起捐款，一起種福田，向需要我們幫助的弱勢團體提供善心服務，獅子會「我們服務」（We Serve）的精神，將愛心化作行動，使社會上需要幫助的社福團體能獲得溫暖支持。

國際總會LCIF信託理事江達隆博士致詞時表示，感謝各分會會長和全體獅友每年熱心捐贈LCIF國際基金，一起種福田，行善積德，因為有大家的快樂服務付出與踴躍捐贈，我們才能夠向國際總會申請更多的LCIF 撥款資源，造福彰化縣和南投縣的社福團體，擴大獅子會社服公益的力量，提升獅子會的影響力及能見度，也這是全體獅友的光榮，他也感謝所有獅友全力的投入，使計畫順利完成。

炫寬愛心教養家園院長賴琬仍致詞時，感謝國際獅子會國際基金會LCIF江達隆博士的帮忙和陳家韋總監的協助和全體獅友的幫忙、透過LCIF的撥款補助，今天能在這裡與各位一同見證「炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備啟用典禮」，我們的內心充滿無限的感恩與感動，愛心教養家園長期照顧身心障礙者與高齡長者，提供生活照護、醫療復健及心靈關懷，是許多弱勢家庭的重要依靠，感謝獅子會的慷慨捐助，不僅改善硬體環境，更給予服務對象與家屬一份安心與希望，打造友善環境長期守護愛心教養院服務對象。

南投縣政府社會及勞動局局長林志忠、身障科科長李誌寬、立法委員馬文君、縣議員黃世芳、縣議員陳宜君、縣議員蘇昱誠、縣議員吳國昌、縣議員潘一全、縣議員林芳伃、縣議員戴世詮也特別到場關心，一起完成這項非常有意義的大型捐贈活動，感謝國際獅子會國際基金會LCIF，提供炫寬愛心教養家園無障礙環境設施設備，發揮人道精神，幫助全球需要幫助的人，讓政府和民間達到活化及多贏。