群益投信：投資00992A 勝過單押台積電

【記者柯安聰台北報導】時序來到2025年歲末之際，雖然今年來全球金融市場飽受川普關稅之亂而震盪，年終來看全球各主要股市也都繳出頻創新高的好成績，台股今年也在台積電領軍科技類股下突破2萬8000點大關創高。雖然台股近期創高後拉回整理，不過大盤在高檔震盪後，2026年AI科技題材蓄熱下，後市行情還是仍可期，投資人可以主動選股策略，即時掌握科技創新投資契機，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。



市場法人表示，觀察過去3年台積電與科技類股族群表現，其中有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，以今年以來報酬率來看，台積電上漲35%，但市值500大的科技股中，漲贏台積電的科技類股就有106檔，平均漲幅高達102%。台灣科技創新題材商機多元，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。今年甫問世的主動式台股ETF中，目前市場上僅有1檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)， 00992A掛牌價為新台幣10元，預定於12月8日募集，不啻為現階段投資人善用普發1萬元的理財好選擇。









據了解，00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。



值得一提的是，00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入列。以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。



針對台股後市，法人建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，且大盤在歷經11月的動盪後，12月進場可望掌握2026一整年的科技股投資契機。（自立電子報2025/12/3）