群益投信：Q1「馬力夯」捕捉機遇、駕馭波動
【記者柯安聰台北報導】在關稅政策、地緣衝突等多重不確定性纏繞下，2025年上半年全球金融市場表現如巨蛇蜿蜒前行。所幸後續在AI題材發酵、企業獲利動能強勁，加上聯準會三度降息並啟動購債，為市場注入資金活水，驅動主要股、債市齊漲收官。
展望2026年，群益投信表示，隨著AI應用遍地開花、商機活絡，明年企業獲利將維持上行趨勢，經濟可望延續溫和成長態勢，為後市成長提供強而有力的支撐。惟需持續關注聯準會降息路徑、關稅政策發展、美國期中選舉等事件，以提前做好應變。因此，迎接馬年到來，建議投資人可採「馬力夯」投資策略，透過4匹投資良馬來強化資產配置靈活度、分散風險，以從容駕馭波動、捕捉投資機遇，穩中求勝。
群益投信指出，2026年投資人必須要有的第一匹良馬是「科技悍馬」，雖然近期浮現AI泡沫疑慮，不過AI應用持續擴散，加速科技產業發展，也帶動AI供應鏈獲利上修，更為股市成長帶來強勁動能，其中又以台股、美股表現最值關注。因此，有意掌握AI商機的投資人，可透過台股主動式ETF、台股基金、美股基金或是美股為主的多重資產基金來掌握市場成長主旋律。第二匹理財良馬為「東方駿馬」，日本首相高市早苗上任後採取積極財政、維持寬鬆的政策，並推動企業治理與產業競爭力改革，為日本經濟增長注入新動能，也有助進一步帶動日本金融市場走強。因此，若看好日本經濟的正向紅利，投資人不妨透過以日本股市為核心部位的亞股基金來掌握日本市場的新多頭行情。
群益投信進一步說明，第三匹2026年投資人必備的良馬是「翻身黑馬」，2026年預期印度經濟不僅仍將延續高增長態勢，政策改革亦有助驅動經濟與產業發展，可望帶動股市重返成長格局，有意參與印度市場補漲行情的投資人可留意印度股票基金，或是結合印股與美債的多重資產基金，既掌握印度成長契機，也能兼顧收益、增強投組韌性。對追求穩定現金流的投資人來說，第四匹不可缺少的投資良馬則是「耐力千里馬」。2026年經濟有望穩健成長，利率政策雖處於下行趨勢，然降息步調相對溫和，此時債券投資心法應專注息收，同時透過存續期較短的債券來降低利率風險。因此，可透過金融債基金、短天期投等債ETF、優選非投等債ETF來佈局。
群益投信固定收益部主管林宗慧（圖右2）表示，2026年全球經濟展望維持成長，通膨壓力預期穩定，且多國傾向採取寬鬆貨幣政策，有助支撐全球資產表現，金髮女孩情境有望延續。惟關稅在2026年上半年對物價形成向上壓力、就業市場風險持續升溫，明年美國亦將面臨期中選舉，諸多不確定性將加劇市場波動，因此建議投資人需啟動波動管理機制，以因應快速輪動的市況，並透過資產配置來提高投組韌性。因此，在債市佈局上，可善用「先固息，後增益」的投資策略，面對公債殖利率曲線陡峭化，中短天期債券表現將優於長債，投等債則看好籌碼較穩定、債息具吸引力的次順位金融債，若尋求更高收益，則可留意信用品質較佳、具收益優勢的非投等債，以打造穩健投組。
群益投信國際部主管洪玉婷（圖左2）指出，AI投資動能、各國財政刺激、聯準會降息政策將成為今年全球景氣的三大成長引擎，帶動主要國家企業獲利呈現雙位數成長，為股市成長提供支撐。在美股方面，隨著AI變現速度加快，將帶動AI產業獲利成長，科技類股後市表現具想像空間。在亞洲市場中，南韓、日本、中國的AI供應鏈各具優勢，均可從產業升級浪潮中受惠。此外，日本、南韓皆投入企業治理優化改革並改善ROE結構，成為驅動股市評價提升的重要推力。在印度方面，降息及GST稅率降低有助於經濟復甦，目前股市估值已來到歷史中樞水準，加上外資低配印度，後續具有資金與評價的修復空間。整體而言，隨著AI向上發展以及公司治理改革的推動，2026年具備跨市場輪動的布局契機，美、日、韓、中為主要關注焦點，印度則有補漲行情可期。此外，降息亦有利周期性產業有更多的表現空間，可留意產業輪動下的投資契機。
主動群益台灣強棒ETF（00982A）暨群益馬拉松基金經理人陳沅易（圖左1）認為，AI驅動台股企業獲利增長，迄今已邁入第3年，期間大盤累積上漲126%，成為帶動大盤創高的重要推手。市場預估2026年台股獲利增長率上看2成，在降息循環延續，資金回流與內資動能充沛之下，台股成長有撐。後續可留意美國長債利率走勢，以及美國期中選舉、台灣縣市長選舉等事件引發的投資契機，以伺機汰弱留強。在降息環境中，泛科技股族群受惠程度最高，因此AI仍是今年台股主流，尤其隨著雲端服務供應商資本支出上修、AI應用擴增，商機百花齊放，採取主動選股將更能靈活掌握AI行情下的多元投資契機。產業配置上，看好AI發展及其帶動的規格升級，包括AI伺服器、電源、散熱、PCB/CCL、半導體廠務設備、先進封裝等類股皆可關注。
群益投信ETF及指數投資部經理人邱郁茹（圖右1）分析，台灣作為全球科技產業鏈關鍵核心，歷次科技創新均推動台股走揚，科技股走勢更是領先大盤。在AI商機由晶片逐步擴散至相關供應鏈下，追求資本利得的投資人可透過主動式台股ETF來掌握強勢動能股，並搭配台股市值型ETF聚焦科技龍頭，以全面捕捉AI紅利。面對多變的投資環境，亦可配置台股高息型ETF，有助建立穩健現金流，並提升投組抗震力，以兼顧成長與收益。在債券投資上，則建議回歸領息優先的核心原則，在當前景氣保有韌性、企業財務體質佳的環境中，信用債表現將優於政府債。因此，於債券ETF選擇上，建議可聚焦票息高、信評佳、規模大的標的，像是優選非投等債ETF或是長天期ESG BBB級投等債ETF，可滿足投資人對收益、風險控制、流動性的需求，是現階段最適合投資人的存債工具。（自立電子報2026/1/5）
