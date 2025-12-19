群益投信 x 畢嘉士基金會溫暖關懷 守護臥床失能長輩「好好洗澡」心願

▲群益投信溫暖支持畢嘉士基金會「到宅沐浴服務」；畢嘉士基金會執行長周文珍（右）贈感謝狀予群益投信總經理陳明輝（左）。

【記者 洪美滿／台北 報導】歲末入冬之際，即使在氣候溫暖的南台灣屏東，劇烈轉變的日夜溫差，對於長期臥床的長輩及照顧家庭而言，「好好洗澡」一直是照護中最艱難的挑戰。到宅沐浴服務，不僅能帶來潔淨，更是長輩維持尊嚴與舒適的重要關鍵。今年，群益投信秉持社會關懷的精神，捐款響應畢嘉士基金會到宅沐浴服務，支持專業團隊在寒冷季節中，持續提供安全、舒適的到宅沐浴服務，一圓生病臥床長輩洗澡的心願。

畢嘉士基金會2014年引進屏東首輛到宅沐浴車，為失能長輩及身心障礙者提供服務。透過配有儲水槽、馬達、熱水器的專業車輛以及組合式浴缸，由受過專業訓練的護理師、照服員、操作員三人一組，依照流程步驟進行服務。到宅沐浴團隊貼心提醒，對身體虛弱的長輩而言，冬季洗澡特別需要注意水溫調節，不宜過熱以免造成心血管負擔；沐浴後適時塗抹乳液、滋潤皮膚也很重要，可有效減緩因乾燥引起的「冬季癢」。團隊設立至今，已累計完成逾七千人次的到宅沐浴，是屏東地區極為重要的長照服務項目。

畢嘉士目前共有三台沐浴車、深入屏東15 個鄉鎮市提供服務，主要服務對象多為臥床、中風或肌力退化無法自行洗澡的長輩。家屬雖能協助日常清潔，但浴室空間受限、地面濕滑與搬動移位的風險，使得「洗澡」成為照護中最困難的一環。

在長期照顧的家庭中，許阮阿嬤是許多臥床長輩的縮影。阿嬤中風長期臥床，由孫女與看護共同照顧。儘管可以完成洗頭、擦澡、翻身等基本照護，但洗澡仍舊是家屬們無法攻克的一道難題。直到孫女偶然看見畢嘉士的到宅沐浴車在路上穿梭，經過聯繫了解以及團隊專業評估後，許阮阿嬤終於能夠浸泡在暖和的溫水中，舒服放鬆地清潔身體、伸展四肢。孫女分享：「我們能學的能做的都做了，但洗澡真的做不到。有專業的來幫忙，阿嬤舒服，我們也安心。」

溫水浸泡、沐浴作為「舒適護理」，除了帶來潔淨，更能夠減輕臥床者身、心、靈的不適，並帶來安定與尊嚴感。長者洗完澡後，情緒穩定、睡眠也改善了，對整體健康與生活品質都具有明顯助益，同時減輕家屬的照顧負擔。

畢嘉士基金會執行長周文珍說明，到宅沐浴雖然有長照資源的部分支持，但每次出車成本高達三千七百元，其中包含專業的沐浴設備、定期的耗材與車輛保養、專業團隊人事費用，以及畢嘉士團隊對於服務品質的堅持。從收案評估、浴前的生理測量，到組裝浴槽清消、洗髮沐浴及皮膚護理……等，每一步都小心翼翼，為長輩提供最溫柔細膩的服務。沐浴過程中，團隊夥伴不只關心長輩也關心照顧家屬，適切地提供衛教資訊，聊聊幾句心裡話，希望能讓照顧者暫時放下照護的壓力，好好地休息喘口氣。

畢嘉士基金會感謝群益投信的愛心應援，在氣溫驟降的時節，為到宅沐浴服務挹注經費溫暖支持，讓到宅沐浴團隊能持續穩定地，走進更多需要協助的家戶之中，幫助更多臥床長者完成洗澡的心願。（照片記者洪美滿翻攝）