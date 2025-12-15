群益投資論壇 聚焦2026年全球總經趨勢與AI產業新局

財經M平方創辦人Rachel(右)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(左)合影。

▲財經M平方創辦人Rachel(右)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(左)合影。

群益金鼎證券持續深耕法人服務與研究專業，日前舉辦「2025年第四季投資論壇」，以「前瞻 2026」為核心主軸，聚焦2026年全球總體經濟走勢、AI 與科技產業發展，集結國內外機構投資人、產業領袖與高資產客戶共襄盛舉，展現群益長期陪伴投資人掌握趨勢、穩健前行的品牌承諾。

本次論壇邀集全新(2455)、國統 (8936 )、台光電 (2383 )、鴻騰精密 (6088 HK)、洋基工程 (6691)、聚積 (3527)、南亞 (1303)、鴻海 (2317)、中砂 (1560)、信錦(1582)，等多間上市櫃公司與會，透過企業簡報與深度交流，強化法人與企業間的互動。

論壇亦邀請多位重磅講師深入剖析總經環境與產業趨勢，包含財經M平方創辦人 Rachel及聚芯資本合夥人陳慧明擔任講師，就全球經濟趨勢、半導體產業展望與 AI 應用發展進行深度解析，協助投資人掌握 2026年整體市場脈動，在變動快速的市場環境中建立更具前瞻性的投資視野。

財經M平方研究團隊指出，2025 年以來全球市場歷經關稅政策變數、地緣政治升溫與AI投資熱潮洗禮，隨著政策不確定性逐步鈍化，市場已進入對新一輪政經環境的理性重估階段。展望明年，全球將圍繞「生產力、霸權與貨幣」三大主軸展開結構性變化，美國將同步運用關稅、能源與貨幣政策，推動製造回流、抑制通膨並吸引資金回流；中國則進入「穩財政、穩信心、拼科技、反內卷」的新政策階段，加速半導體、AI 處理器與新質生產力發展。

在AI產業方面，研究團隊指出目前仍處於技術快速迭代與應用擴散階段，終端需求持續成長、半導體庫存水位維持相對低檔，企業現金流與資本支出動能穩健，顯示產業循環仍具中長期成長基礎；惟2026年第二季須留意評價基期墊高、關鍵供應鏈庫存變化與市場情緒轉折等可能帶來的短期波動風險。整體而言，未來資產布局將更須強化分散配置、動態調整與風險控管，以因應高波動的新市場環境。

群益金鼎證券表示，本次投資論壇不僅是專業觀點的交流平台，更是與客戶、企業夥伴間深化合作的重要橋梁，未來將持續整合研究資源、產業動能與國際視野，透過高品質論壇與多元服務，陪伴投資人穿越市場波動，掌握長期穩健成長的投資契機。