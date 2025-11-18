群益投顧范振鴻：明年喜迎「川普行情」台股高點上看3萬4000點

群益投顧總經理范振鴻看好明年台股再創新高。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕美股跌跌不休，拖累台股今日暴跌691.19點，失守2萬7000點大關，市場人心惶惶，擔心台股恐再向下大幅修正，群益投顧總經理范振鴻指出，台股完全跟著美股波動，近期因12月美國聯準會降息機率大降，陷入科技股估值修正的壓力，但AI(人工智慧)持續發展，明年台股企業獲利預估成長21%，2027年獲利預估成長14%，更重要的是，明年2月美國聯準會將進行四位地區聯邦儲備銀行主席的年度輪調，川普人馬有望進駐，川普為了改善財政赤字，並贏得明年期中選舉，勢必強勢介入大舉降息，並端出各種有利經濟與股市的政策，明年有望迎來「川普行情」，明年台股指數年底前高點將挑戰3萬4000點，低點暫估26000點。

范振鴻分析，應從美國政治看美國股市，近期共和黨支持率下滑、民怨高漲，川普上週取消咖啡、牛肉、香蕉等多種食品雜貨進口關稅，成為川普4月實施對等關稅以來最大讓步，接下來川普人馬有望接掌美國聯準會，明年下半年將大幅降息，並祭出有利股市上漲的政策，近期股市短線震盪後，有望再向上創高。

范振鴻指出，台灣是全球AI產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電佔指數權重達43%獨霸，台積電、鴻海、台達電、聯發科與廣達合計佔指數權重52.8％(截至11月10日)，在五大電子權值股輪漲下將帶動台股指數持續挑戰高點，護國神山擴展成台灣AI中央山脈，半導體是AI成長關鍵，台積電領軍美國投資設廠壯大台灣半導體影響力，台灣科技產業因AI而升級，AI是投資主軸，AI各族群輪動。至於傳產族群有望在關稅取消後，展開一波上漲行情。

