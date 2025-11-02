群益期貨推24小時美股CFD交易服務

群益期貨今年4月率先推出「美股CFD盤前與盤後交易服務」，上線後即獲投資人熱烈迴響，盤前與盤後交易量佔整體美股CFD交易量達25%，顯示投資人對延長時段與靈活佈局的需求強勁。為回應市場對全時段投資的期待，群益期貨將於11月3日再度領先市場，推出「24小時美股CFD不間斷交易服務」，讓投資人可於美股開盤前先行布局、於收盤後即時調整策略，全面掌握全球市場波動節奏。

群益期貨24小時美股CFD商品精選市值與成交量最具代表性的龍頭企業與ETF，包括輝達（NVDA）、蘋果（AAPL）、Google（GOOGL）、微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）等「美股七巨頭」共18檔個股，以及QQQ、SPY與I-WM3檔ETF。加上原有37檔延長時段交易的個股，群益期貨提供國內最完整的美股延長與24小時交易服務。

全新24H交易時段自台灣時間夏令（冬令）週一早上8:00（9:00）起至週六凌晨5:00（6:00）止，真正實現「不打烊的全球交易服務」。投資人可透過群益槓桿交易平台「群益CTA」操作，一目了然辨識不同交易時段標示：凡商品名稱含「24H」者，代表全天候可交易；標示「16H」者則為具盤前盤後交易時段的商品。群益CTA介面直覺流暢，支援即時報價、一鍵下單與OCO智慧單功能，並可於下單同時設定停損停利，有效控管風險、守住獲利。

群益期貨指出，美股CFD具備低門檻、高彈性特性，無最低交易金額限制，小資族亦能輕鬆參與全球市場。手續費無低消並享有萬分之五優惠，搭配T+0交易模式，讓投資人可隨時進出市場、靈活操作。無論市場漲跌，皆可雙向布局，甚至在放空部位時收取利息收入，實現「空手也能賺」的交易策略。

隨著「24小時美股CFD不間斷交易服務」上路，群益期貨同步推出一系列「人機對決」行銷活動。活動期間新開戶並完成一筆交易可獲得300元獎勵金，並可參與預測最終獲勝陣營抽獎，正確預測者有機會獲得最新iPhone 17。活動結合新戶與活躍戶參與，預期將進一步帶動市場熱度與交易活絡。