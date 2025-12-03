群益證奪《國際商業雜誌》最佳券商品牌獎

【記者柯安聰台北報導】群益金鼎證券品牌影響力再獲國際級肯定！國際權威財經媒體《國際商業雜誌》（International Business Magazine）近日公佈2025年度大獎名單，群益金鼎證券憑藉著極致的數位金融服務體驗，以及一系列的公益活動、品牌行動等聲量，在各項評比中表現亮眼，並且在大眾媒體曝光上高度的成長，連續3年榮獲「台灣媒體聲量最佳券商品牌獎」（Best Securities Broker Brand for Media Volume Taiwan），穩居台灣證券業品牌聲量領導地位。



群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益連3年獲得國際媒體的肯定。我們深信，真正的品牌聲量不只是數據的堆疊，而是來自於對『人』的重視。無論是透過數位工具讓客戶投資更順利，或是透過品牌日及公益活動傳遞社會溫暖，我們都致力於讓群益金鼎證券成為一個『既專業又有溫度』的品牌。







圖：群益金鼎證券榮獲《國際商業雜誌》台灣媒體聲量最佳券商品牌獎，董事長周秀真(右)及總經理李文柱(左)與獎座及證書合影。



國際商業雜誌評選券商品牌聲量，群益在正面報導及曝光量獲得高度成長，群益成功在年輕世代與投資論壇中引發廣泛討論與推薦，讓「群益」二字成為網路熱搜關鍵字。群益除了在證券服務交易服務獲肯定外，更與異業、球團合作舉辦品牌日，在各類報章雜誌曝光，為品牌帶來了巨大的網路聲量紅利。



群益金鼎證券更展現了品牌媒體聲量經營，將「ESG永續經營」轉化為具體的「有溫度的品牌行動」公司對內舉辦大型「家庭日」活動，凝聚員工向心力，展現企業大家庭的溫暖氛圍；對外則持續推動「群益愛閱讀」與「群起獻愛心攜手做公益」捐血活動等公益計畫，不僅扶植弱勢更永續經營，落實了社會共好的企業責任，更讓群益的品牌形象頻繁出現在台灣正面新聞版面。「由內而外」散發的品牌溫度，大幅提升了公眾對品牌的好感度與信任感，成為支撐高媒體聲量的堅實後盾。（自立電子報2025/12/3）