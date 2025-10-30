群益證歐美軍工投資論壇 深度解析產業前景

群益證總經理李文柱（右三）、群益投顧董事長蔡明彥(左三)、群益證執行副總裁洪欣如(左二）、資深副總裁李魁榮(左一)合影。

面對全球地緣政治結構根本性轉變，美國總統川普承諾國防預算將首次突破1兆美元，北約宣示在2035年前將國防支出提升至GDP的5%，總額上看3兆美元，一場史無前例的軍工產業擴張週期已然展開。群益金鼎證券掌握市場脈動，今（30）日舉辦「歐美軍工投資論壇」，邀請群益投顧資深研究員謝潤承在論壇中深入剖析，政策、預算與技術升級共同驅動的軍工擴張投資浪潮下的長期投資機會。

謝潤承指出，此波擴張的核心驅動力來自歐美政治體系堅定的財政承諾，非短期新聞效應。在政策面，北約各國領導人已於今年6月的峰會上達成共識，支持在2035年以前將成員國的國防開支佔GDP比重拉高至5%，這標誌著對歐洲安全危機的堅決回應。

財政方面，德國2025年國防預算總計將投入驚人的860億歐元於國防領域。此外，歐盟於今年5月正式通過了價值1,500億歐元的「SAFE」國防專案，以支持 2030 年再武裝計畫，該方案更要求未來至少65%的武器系統必須在歐盟成員國或相關經濟區生產，確保關鍵軍事供應鏈安全，也衍生巨大商機。

軍工產業特性為訂單能見度極高，其主要業務被少數具備獨佔優勢的全球巨擘所壟斷。謝潤承點出歐美市場的企業佈局重點。在美國，洛克希德馬丁以高達95%至98%的國防業務比重，持續在F-35、F-22戰機等關鍵領域維持領導地位；諾斯羅普格魯曼則專注於B-21 Raider匿蹤轟炸機等高階航太以及飛彈系統；通用動力則憑藉在地面裝甲車、海軍艦艇和核動力航空母艦上的獨佔地位，確保穩定且長期的業務收入；而RTX（雷神）仰賴其在響尾蛇飛彈系統和F-35發動機上的壟斷優勢。

歐洲方面，萊茵金屬透過在德國啟用歐洲最大的彈藥廠，在歐洲彈藥體系掌握領先地位；英國航太系統擁有跨軍種產品平台，是英國、澳洲與加拿大等國的核心軍艦供應商；而達利斯則憑藉在雷達、作戰管理系統和資安領域的領先地位，確立其戰略價值。

謝潤承在論壇裡強調，這波擴張不僅是舊裝備的補充，更是以技術升級為核心。在無人機、AI應用於戰場等新興軍事科技的驅動下，將有更多企業成為這波兆美商機中的最大受惠者。技術迭代升級，保證了軍工產業支出的持續性與高毛利。

由於全球地緣政治的結構性變化，歐美國家的國防開支已轉化為穩定且可持續的預算推動，使得軍工產業長期訂單的能見度與成長性極高，投資人宜將此趨勢納入未來數年歐美股市的重要資產配置的一環，掌握潛在的產業高度成長機會。