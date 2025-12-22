群益證與德銀遠東專家論壇 解析貴金屬投資新局

群益證總經理李文柱（右四）、投顧董事長蔡明彥（左四）、群益證執行副總裁洪欣如（右三）、德銀遠東投信副總經理林彥全(左二)、德銀遠東投信基金經理人劉坤儒(右二)，合影。

2025年金價屢創歷史新高，飆漲逾五成，宣告貴金屬市場進入超級週期。隨著聯準會降息循環確立與全球地緣政治持續動盪，貴金屬市場已成為全球資金的避風港。為協助投資人釐清金價高檔後的佈局策略，群益金鼎證券與德銀遠東投信於12月22日攜手舉辦「貴金屬財富密碼論壇」，深度解析這場由央行買盤與產業需求雙引擎驅動的超級循環。

貴金屬的戰略價值正從單純的避險工具轉向多元化的抗通膨資產。群益投顧資深研究員董嘉青指出，回顧此波金價推升主因，主要源於美國寬鬆的貨幣政策、金融危機風險以及地緣政治等因素。展望2026年，這些支撐金價的三大關鍵因素依然存在，使得市場對黃金的避險與戰略配置需求，有望持續強勁。

針對近期的價格波動與未來展望，董嘉青分析，金價自2024年起漲以來，至2025年底已累計上漲約135%，走勢極為強勢。預期2026年將呈現「金價不息、銀價不止」的格局，特別是白銀在傳統金價連動效應，以及庫存不足的供給面激勵下，可能有更為顯著的表現。參與策略上，透過SPDR黃金、VanEck黃金礦業和Global X銀礦業等ETF是最簡單的方式，投資人亦可關注相關礦業股，例如行業巨頭的紐蒙特(Newmont)、巴里克(Barrick)等，以期掌握貴金屬價格上行所帶動的股價超額投資機會。

從產業供需基本面觀察，德銀遠東投信基金經理人劉坤儒指出，貴金屬市場正迎來結構性的需求轉變，投資邏輯已不僅止於金融屬性，更延伸至實體供需的緊繃。黃金方面，全球央行買盤是價格最強力的支撐。雖然各國央行積極購金，但目前黃金佔全球央行儲備的比例仍不到四分之一，顯示未來仍有巨大的增持空間。此外，中國散戶投資人的行為模式正在改變，面對地產市場的不確定性，中國投資者已將黃金視為極具吸引力的財富儲存替代方案。

白銀方面，劉坤儒強調「供給短缺」是核心關鍵。白銀自2021年起持續呈現供給不足的狀態。隨著能源轉型加速，光電產業PV對白銀的需求顯著增加，到2024年已佔總需求的17%。而且白銀在電子產品如開關、繼電器及半導體中的廣泛應用，工業需求佔比多達近6成，具備顯著的工業金屬特性。

除了金銀之外，劉坤儒也提醒投資人關注鉑金與鈀金的多元應用。這類鉑族金屬的需求不僅來自汽車排放控制裝置，更已深入高科技領域。鉑金被用於生產高品質光纖、硬碟碟片及先進數據存儲技術，而鈀金則廣泛應用於電氣接點與元件 ，受惠於AI與數據中心的建置需求。

展望未來，黃金與貴金屬市場將不再僅受限於單一的避險邏輯。隨著去美元化、持續的財政赤字以及貨幣擴張等結構性因素持續發酵，加上ETF資金流入和央行持續購買的雙重支撐，貴金屬需求有望在長期內保持強勁 。群益金鼎證券將持續追蹤產業動態，協助投資人在這場貴金屬的超級循環中，精準掌握投資先機。