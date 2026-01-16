群益證×第一金投信解析6G衛星10年黃金商機
【記者柯安聰台北報導】隨著AI浪潮席捲全球，做為AI「神經系統」的6G技術正蓄勢待發，這場變革將打破地表限制延伸至太空，引爆新一輪長達10年的基礎建設商機。2026年被視為通訊技術與太空經濟的關鍵轉折點，為協助投資人搶先布局，群益金鼎證券攜手第一金投信於1月16日舉辦「6G智聯未來論壇」，深入剖析從地面基地台到低軌衛星的立體化投資商機，精準掌握下一波財富增值的關鍵之鑰。
6G技術不僅是速度提升，更是「AI、通訊與感測」的深度融合。群益投顧資深研究員劉宜和指出，回顧歷史規律，約每10年就會啟動一次行動網路基礎建設的投資循環。他強調，隨著全球多數國家5G建設高峰已過，市場資金急於尋找下一個長線題材，而2026年正是關鍵的定錨點。
針對產業發展時程，劉宜和分析，今明兩年為「研發與卡位期」，全球科技巨頭將投入資源制定標準，這將直接受惠晶片IP、EDA以及檢測設備等「軍火商」角色的業者。再來，進入2028年至2030年的「建設啟動期」後，隨著3GPP R21標準確立，資金將大規模流向基地台設備、網通製造及高頻材料等領域。
圖：群益證舉辦6G智聯未來論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左3）、群益證資深副總裁李魁榮（左1）、第一金投信投資長曾志峰（右3）、群益投顧資深研究員劉宜和（左2）齊聲喊讚。
在太空經濟方面，第一金投信投資長曾志峰表示，太空衛星產業的成長潛力已可與AI比肩。根據高盛預估，在最樂觀情境下，低軌衛星市場規模的年複合成長率高達31.7%，成長速度驚人。這股趨勢主要受惠於技術躍進，火箭回收技術讓發射成本大幅降低，預計未來16年成本將再下降97%，大幅降低了進入太空的門檻。
曾志峰進一步指出，低軌道衛星能克服地形限制，實現全球無死角的連線覆蓋，是未來物聯網、自駕車與國防通訊不可或缺的關鍵技術。他特別提到，投資人可關注目前台灣市場上唯一專注於太空衛星主題的ETF投資工具，該策略不僅精準鎖定成長性最高的衛星設備與通訊服務領域，更廣泛涵蓋太空技術、衛星與航太零組件及太空旅遊等四大投資主軸，全方位佈局太空產業鏈，是協助投資人掌握如SpaceX等國際大廠供應鏈商機的絕佳利器。
論壇中，劉宜和也強調，6G是第一個「衛星不是加分題，而是必考題」的世代，未來的網路將是地面與非地面網路的無縫整合。這意味著從地面的基地台到太空的衛星群，將共同構成一個立體的3D覆蓋網絡。展望未來，劉宜和建議投資人採取5至10年的長線視角，關注參與標準制定的領先者，以及掌握GaN、SiC等高頻材料、散熱與電源技術的廠商。相關的台廠供應鏈有望在這波結合AI、6G與太空科技的基礎建設浪潮中受惠。（自立電子報2026/1/16）
其他人也在看
國際太空站首次醫療撤離！太空人急返地球
[NOWnews今日新聞]國際太空站（ISS）驚傳首次「醫療撤離（medicalevacuation）」任務，4名太空人週三（14日）深夜脫離太空站，在美東時間15日清晨3時41分，太空船成功濺落於聖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 63
時隔53年！美「再」有載人太空船飛往月球 阿提米絲Ⅱ最早2月發射
[Newtalk新聞] 美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫於2026年2月第一週發射「阿提米絲Ⅱ」任務，這將是自1972年「阿波羅17號」以來，時隔53年「再次」有載人太空船飛往月球。該任務不涉及月球表面著陸，而是讓4名太空人繞月飛行10天，測試太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船的性能，為後續登月鋪路。若成功，這將標誌人類重返月球時代的開端，同時創下多項紀錄，包括首位黑人太空人、首位女性太空人及首位非美國籍太空人飛向月球。 阿提米絲Ⅱ任務的太空人團隊包括NASA指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、格洛弗（Victor Glover，首位黑人太空人）、科克（Christina Koch，首位女性太空人），以及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）。任務將從佛羅里達州甘迺迪太空中心39B發射台升空，太空人在無重力環境下生活，收集深空數據與圖像後，返回太平洋著陸。NASA表示，發射窗口最早於2月6日開啟，備用日期包括2月7日、8日、10日或11日，若延遲則移至3月或4月。最新進度顯示，火箭與太空船將於1月17日開始從組裝廠房運往發射台，距離約6.4公里，新頭殼 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
國際太空站罕見醫療撤離！4太空人提早結束任務已抵地球 詳細病情保密
國際太空站（ISS）14日傍晚執行一項罕見的醫療撤離行動，根據CNN快訊報導，4名太空人15日凌晨已搭乘SpaceX的「飛龍號」（Crew Dragon）太空艙在太平洋濺落。這起行動是為讓一名組員返航，回到地球就醫，但因隱私問題，未透露是哪位太空人有醫療需求。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
(影) SpaceX龍飛船順利濺落加州外海! 太空史上首次因成員健康提早返航
[Newtalk新聞] SpaceX Crew-11 任務的「龍飛船」（Crew Dragon）於今（15）日自國際太空站（ISS）脫離，並在加州外海、靠近聖地牙哥海域順利濺落，提前結束原定任務。飛船重返大氣層時，以約每秒 7.8 公里、相當於超音速子彈 10 倍的速度穿越天空，在加州與舊金山上空留下明顯火光軌跡，吸引多地民眾目擊。 據《ABC News》報導，Crew-11 原規劃任務期約 6 個月，預計執行至今（2026）年 2 月，但因一名太空人出現健康狀況而提前約一個月返航。NASA 表示，該名成員狀況穩定，並未公開身分或初步診斷，強調此為審慎的醫療考量，而非緊急疏散行動。這也是國際太空站運作約 25 年來，首度因醫療因素啟動提前返航。 此次任務成員包括 NASA 太空人兼指揮官 Zena Cardman 與 Mike Fincke、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）太空人 Kimiya Yui，以及俄羅斯航太總署（Roscosmos）太空人 Oleg Platonov。四人於 2025 年 8 月 1 日升空，在軌道實驗室停留約 165 天，期間完成多項科學研究與國際合作任新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
諾貝爾物理學獎得主史垂克蘭臺大開講 談相信科學
由臺灣大學「宋恭源先生頂尖研究講座」、世界和平基金會 (IPF)、中央研究院及多所國內大學聯合推動的「臺灣橋樑計畫 (Taiwan Bridges Program)」，1月12日邀請2018年諾貝爾物國立教育廣播電台 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 23 小時前 ・ 124
下週強烈冷氣團來襲！「2地區」又濕又冷 天氣粉專：先暖幾天再冷死你
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本週末各地將出現短暫回暖，但下週確定會有強烈冷氣團來襲，而且是「濕冷型」，下週北部、東部皆濕冷有雨，中南部雖然不至於下雨，但也會轉為陰冷。「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，雖然下週才會開始降溫，但北部、東部從週日就...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 13
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 214
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 44
曾把林書豪打到流血腦震盪 麥卡洛又把台將摔到整季報銷
曾經在球場出現危險動作而打傷林書豪的台啤永豐雲豹洋將麥卡洛（Chris McCullough）又闖禍，上週出戰台北台新戰神，比賽上半場快結束前，兩人在三分線附近卡位，麥卡洛為擺脫孫思堯的積極防守，竟把孫思堯狠摔在地，並且導致孫思堯的膝蓋韌帶斷裂，本季提前報銷，而聯盟今天公布懲處結果。太報 ・ 13 小時前 ・ 14
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 357
iPhone 18 Pro 要來了？！十大規格亮點、夢幻新色一次報給你知 !
2026 年才剛開始，有人才剛入手 iPhone 17 ，iPhone 18 Pro 的傳聞就已經炸了一片！不知道獺友們目前已經聽到哪一段了呢？(⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎) 這一代 iPhone 不只效能準備再衝一波新高度，連相機都有可能迎來「物理等級」的大突破，完全是近年來最讓人有感的一次升級。廢話不多說，快跟著小編一起來把重點一次掌握！電獺少女 ・ 14 小時前 ・ 9
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 248
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 1
市值追3兆鴻海緊張了！它被外資點讚目標價1600元 台股30千金追兵連連「這2檔」最有望
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（16）日收31,408.70點，不僅盤中30檔千金股齊到位，包含華城（1519）、致茂（2360）、昇達科（3491）等個股...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 2
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 619
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 89
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 7