群益證×第一金投信解析6G衛星10年黃金商機

【記者柯安聰台北報導】隨著AI浪潮席捲全球，做為AI「神經系統」的6G技術正蓄勢待發，這場變革將打破地表限制延伸至太空，引爆新一輪長達10年的基礎建設商機。2026年被視為通訊技術與太空經濟的關鍵轉折點，為協助投資人搶先布局，群益金鼎證券攜手第一金投信於1月16日舉辦「6G智聯未來論壇」，深入剖析從地面基地台到低軌衛星的立體化投資商機，精準掌握下一波財富增值的關鍵之鑰。



6G技術不僅是速度提升，更是「AI、通訊與感測」的深度融合。群益投顧資深研究員劉宜和指出，回顧歷史規律，約每10年就會啟動一次行動網路基礎建設的投資循環。他強調，隨著全球多數國家5G建設高峰已過，市場資金急於尋找下一個長線題材，而2026年正是關鍵的定錨點。



針對產業發展時程，劉宜和分析，今明兩年為「研發與卡位期」，全球科技巨頭將投入資源制定標準，這將直接受惠晶片IP、EDA以及檢測設備等「軍火商」角色的業者。再來，進入2028年至2030年的「建設啟動期」後，隨著3GPP R21標準確立，資金將大規模流向基地台設備、網通製造及高頻材料等領域。







圖：群益證舉辦6G智聯未來論壇，群益投顧董事長蔡明彥（左3）、群益證資深副總裁李魁榮（左1）、第一金投信投資長曾志峰（右3）、群益投顧資深研究員劉宜和（左2）齊聲喊讚。



在太空經濟方面，第一金投信投資長曾志峰表示，太空衛星產業的成長潛力已可與AI比肩。根據高盛預估，在最樂觀情境下，低軌衛星市場規模的年複合成長率高達31.7%，成長速度驚人。這股趨勢主要受惠於技術躍進，火箭回收技術讓發射成本大幅降低，預計未來16年成本將再下降97%，大幅降低了進入太空的門檻。



曾志峰進一步指出，低軌道衛星能克服地形限制，實現全球無死角的連線覆蓋，是未來物聯網、自駕車與國防通訊不可或缺的關鍵技術。他特別提到，投資人可關注目前台灣市場上唯一專注於太空衛星主題的ETF投資工具，該策略不僅精準鎖定成長性最高的衛星設備與通訊服務領域，更廣泛涵蓋太空技術、衛星與航太零組件及太空旅遊等四大投資主軸，全方位佈局太空產業鏈，是協助投資人掌握如SpaceX等國際大廠供應鏈商機的絕佳利器。



論壇中，劉宜和也強調，6G是第一個「衛星不是加分題，而是必考題」的世代，未來的網路將是地面與非地面網路的無縫整合。這意味著從地面的基地台到太空的衛星群，將共同構成一個立體的3D覆蓋網絡。展望未來，劉宜和建議投資人採取5至10年的長線視角，關注參與標準制定的領先者，以及掌握GaN、SiC等高頻材料、散熱與電源技術的廠商。相關的台廠供應鏈有望在這波結合AI、6G與太空科技的基礎建設浪潮中受惠。（自立電子報2026/1/16）