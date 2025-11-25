群益金鼎獲BSI ESG永續發展實踐獎

群益金鼎證券於英國標準協會（British Standards Institution,BSI）主辦之「第23屆BSI永續發展國際標準管理年會」榮頒2025年度「ESG永續發展實踐獎」。這項殊榮代表群益金鼎證券在永續治理積極導入國際標準，以及將永續承諾轉化為具體行動成果，獲得了國際上的肯定。

「對群益金鼎證券來說，永續不是口號，而是我們每天都在履行的責任與熱情。」群益證經紀部主管執行副總裁張學菏表示。「這次能獲得BSI『實踐獎』的肯定，我們感到非常驕傲。這不僅代表我們的ESG管理架構已經紮實建立，更證明了我們是一群將『永續』視為企業DNA，且持續改善與行動的實踐者！」

BSI ESG永續發展獎以「標準引領，為未來做好準備」為核心精神，著重企業以國際標準作為永續治理基礎，並在環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向展現持續改善與行動力。其中，「實踐獎」特別肯定企業於能源管理、資訊安全、營運韌性、氣候揭露與社會責任等領域已建立管理架構並持續推進，展現從永續承諾走向具體落實的能力。

群益金鼎證券近年積極強化永續治理體系，持續導入並取得多項國際標準認證，包括ISO50001能源管理、ISO14001環境管理、ISO27001資訊安全管理及ISO22301營運持續管理等，從環境保護、資安風險控管到營運穩定度均建立了系統化管理流程。這些國際標準不僅提升營運效率，也強化群益在面對外部風險時的韌性與可靠度。