群益金鼎證券推「庫存損益自動更新」免刷新盤中變動即時看

群益金鼎證券推「庫存損益自動更新」服務。

盤中行情瞬息萬變，投資人最怕報價已衝高、損益卻還停在上一秒。為解決投資人頻繁刷新的痛點，群益金鼎證券數位交易平台全面升級，導入自行研發的「庫存損益自動更新」機制。即日起，客戶使用「群益贏家Pro」、「群益行動贏家」、「群益網上發」及電腦版「群益贏家策略王」、「群益新超級贏家」等平台時，即可使用「即時損益」功能，關鍵數字將隨報價同步跳動，徹底告別手動下拉刷新的日子，讓投資人以最直覺的節奏掌握部位狀態。

投資人在盯盤時最在意的，往往不是「資訊有沒有」，而是「能不能立刻拿來做判斷」。當行情快速波動時，投資人常需要即刻確認：損益是否快速拉回或擴大、是否接近預設的停利停損點、要不要調整委託價格與數量、甚至是否需要加減碼來控管風險。過去若需反覆刷新才能看到最新損益，容易在關鍵時點增加操作壓力，也可能讓判斷延後一拍。此次導入自動更新後，庫存損益會隨報價變動即時更新，投資人不需多做一步動作，就能更快取得當下資訊，把注意力放回交易節奏與決策本身。

對於持有多檔庫存的投資人，自動更新的便利性更為明顯。盤中行情變動時，可直接在庫存頁面同步查看整體投資組合的市值與損益概況，不必逐檔點開、也不必頻繁刷新頁面，降低重複操作與等待時間。對於需要同時觀察多檔標的、或習慣盤中快速比對部位表現的投資人而言，透過同一頁面即可掌握多檔變化，較不容易因切換或刷新而漏看重點，進而更有效率地判斷是否需要調整部位配置與交易策略。

群益金鼎證券表示，金融科技的核心在於回應客戶真實使用情境，讓資訊更好取得、操作更直覺。本次功能升級聚焦在「少一步操作、多一分掌握」，並以跨平台一致體驗為目標，讓客戶無論使用行動端或桌機端，都能以相同方式查看庫存損益，提升使用熟悉度與便利性。