群益金鼎證券榮獲2025年BSI ESG永續發展實踐獎
▲群益金鼎證券執行副總裁張學渮(右一)代表領獎。
群益金鼎證券於英國標準協會（British Standards Institution, BSI）主辦之「第23屆BSI永續發展國際標準管理年會」榮頒2025年度「ESG永續發展實踐獎」。這項殊榮代表群益金鼎證券在永續治理積極導入國際標準，以及將永續承諾轉化為具體行動成果，獲得了國際上的肯定。
「對群益金鼎證券來說，永續不是口號，而是我們每天都在履行的責任與熱情。」群益證經紀部主管執行副總裁張學菏表示。「這次能獲得BSI『實踐獎』的肯定，我們感到非常驕傲。這不僅代表我們的ESG管理架構已經紮實建立，更證明了我們是一群將『永續』視為企業DNA，且持續改善與行動的實踐者！」
BSI ESG永續發展獎以「標準引領，為未來做好準備」為核心精神，著重企業以國際標準作為永續治理基礎，並在環境（E）、社會（S）、治理（G）三大面向展現持續改善與行動力。其中， 「實踐獎」特別肯定企業於能源管理、資訊安全、營運韌性、氣候揭露與社會責任等領域已建立管理架構並持續推進，展現從永續承諾走向具體落實的能力。
群益金鼎證券近年積極強化永續治理體系，持續導入並取得多項國際標準認證，包括 ISO 50001 能源管理、ISO 14001 環境管理、ISO 27001 資訊安全管理及 ISO 22301 營運持續管理等，從環境保護、資安風險控管到營運穩定度均建立了系統化管理流程。這些國際標準不僅提升營運效率，也強化群益在面對外部風險時的韌性與可靠度。
群益金鼎證券亦致力於提升永續資訊透明度，每年發布永續報告書並取得 BSI 第三方查證，確保揭露內容之可靠性與完整性。同時，2025年度 TCFD 報告書取得 BSI TCFD 符合性查核 Level 5「優秀」證書，為台灣首家達成此等級的獨立綜合券商，亦完成2024年度投融資排放量計算，並通過PCAF（國際碳核算金融聯盟）標準查證，確認計算程序與結果均符合國際準則，亦為首家獲得此驗證之獨立綜合券商。
未來，群益金鼎證券將持續以國際標準為永續治理基礎，深化氣候風險管理、強化資訊安全與營運韌性，並推動永續金融、人才發展與資訊揭露，支持永續價值鏈共同成長。群益將秉持「財富創造者、健康陪伴者」的理念，持續為客戶、社會與環境創造長期正向影響。
