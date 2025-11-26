群益金鼎證券榮獲TCSA多項大獎肯定

群益金鼎證券總經理李文柱(中)、管理部執行副總裁王雅芳(右)、企劃室資深副總裁謝秀英(左)合影。

群益金鼎證券於2025年第18屆「台灣企業永續獎」（TCSA）表現卓越，在永續綜合績效、永續資訊揭露與人才發展等核心領域獲得高度肯定，不僅榮獲「百大永續典範企業」獎項，更獲得「永續報告獎—金獎」及「人才發展領袖獎」，展現企業永續治理的深厚能量。群益金鼎證券總經理李文柱親至現場領獎，顯示群益證對永續方面的高度重視

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「本次TCSA多項肯定，不僅象徵群益長期推動永續策略、強化公司治理及深化人才培育的關鍵里程碑，更代表群益金鼎證券在追求卓越經營的同時，持續將環境、社會與公司治理（ESG）融入企業DNA。我們深信，永續發展是企業對社會的承諾與責任，未來我們將持續秉持『與客戶共同成長』的理念，以更前瞻的永續視野，為所有利害關係人創造長遠價值。」

在永續綜合績效方面，群益金鼎證券榮獲「百大永續典範企業」獎項，且為金控以外唯一獲獎之券商，展現群益在永續政策推動、治理架構精進以及氣候與永續管理制度建置上的整體成效，彰顯永續管理的成熟度與前瞻視野。

在資訊揭露面向，群益金鼎證券榮獲「永續報告獎—金獎」，為歷年最佳成績，展現群益在永續績效呈現、資訊透明及國際準則接軌等方面的持續精進。群益金鼎證券深化跨部門合作、提升報告書品質，並依循全球揭露框架強化對外溝通的完整性與可信度。

在人才發展領域，群益金鼎證券榮獲「人才發展領袖獎」，肯定公司在人才培育、職涯發展、員工成就感及勞資關係等面向的積極作為。透過系統化職能養成、員工意見回饋機制、多元友善職場環境與長期投入金融教育，群益持續形塑具成長動能的工作文化。同時，群益金鼎證券蕭國琛資深經理亦榮獲金彝獎「傑出證券人才獎」，進一步彰顯公司深耕專業人才與促進產業發展的成果。

群益金鼎證券表示，本次TCSA多項肯定，象徵公司長期推動永續發展策略、強化公司治理及深化人才培育的關鍵里程碑。未來，群益將持續以永續治理為核心，從綠色金融、資訊透明、人才培育到公益行動，創造更多正向影響，朝提供超越客戶期望之高附加價值金融服務邁進，並以成為客戶長期成長的夥伴為