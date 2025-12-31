群益金鼎證券永續金融暨淨零轉型論壇圓滿幕

群益金鼎證券獨董李伸一(左五)、獨董林蒼祥(左三)、董事長周秀真(左四)、總經理李文柱(中)、台大實驗林管理處處長蔡明哲教授(左二)、資策會王自雄博士(左一)及群益證部門主管於論壇現場共同合影。

▲群益金鼎證券獨董李伸一(左五)、獨董林蒼祥(左三)、董事長周秀真(左四)、總經理李文柱(中)、台大實驗林管理處處長蔡明哲教授(左二)、資策會王自雄博士(左一)及群益證部門主管於論壇現場共同合影。

在全球永續金融與淨零轉型成為企業競爭力的時刻，群益金鼎證券昨（30）日舉辦「2025年永續金融暨淨零轉型論壇」聚焦生物多樣性、綠色債券及永續分類指引等三大亮點議題，透過專家分享，協助企業與投資人掌握永續前瞻觀點及產業實務。本次論壇邀請到近百位上市櫃公司、法人企業代表、供應商、VIP客戶以及群益證獨董共同參與，一起推動永續金融與淨零轉型。

群益金鼎證券董事長周秀真表示：「永續金融的發展已從理念走向行動，企業對淨零治理的需求日益迫切。如何提高資訊透明度、擬定可執行的策略，並善用金融工具創造永續績效，是本次論壇希望帶給與會者的核心價值。」

論壇中透過三大亮點議題直擊企業永續痛點，包含一、生物多樣性信用，掌握新興自然資本市場; 二、綠色債券新時代，善用資本市場加速轉型; 三、永續分類指引，掌握政策脈動與金融機會。

有關生物多樣性信用的議題，國立臺灣大學實驗林管理處處長蔡明哲博士指出，面對氣候變遷與自然資源衰退，投資「自然資本」已成為「淨零後半場」的重要策略。其中分享生物多樣性信用（Biocredit）於國際自然金融市場在未來淨零排放之重要性，提到臺灣在生物多樣性前沿性與資料豐富程度，在世界推動相關信用額度措施已是舉足輕重角色，同時成立 「亞洲生物多樣性信用聯盟」（ABCA），以科學方法推動區域自然金融標準化，形成未來新興的永續投資藍海。

群益金鼎證券債券部團隊則解析全球綠色債券成長趨勢，並分享企業籌措綠色轉型與引導永續資金之成功案例。團隊指出，永續債券已成為企業強化永續治理、展現永續績效、展現轉型決心，吸引投資市場關注之重要工具。未來企業若能善用綠色金融商品，將有助於提升資本市場競爭力。

財團法人資訊工業策進會王自雄博士，則從政府機關推動永續分類（Taxonomy）於國內外的最新發展，解析其對企業融資與投資市場的衝擊。特別強調臺灣政府積極推出永續經濟活動參考認定指引，引導判斷企業各項經濟活動是否具備永續性之重要基礎，企業應及早盤點資料與數據蒐集，進而建立有效永續策略與行動方案，調整營運經濟活動，以掌握未來綠色融資的機會與挑戰。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「此次論壇匯聚產學交流，協助企業理解永續金融理念，期待能成為企業、學界及資本市場交流的重要平台，一同掌握永續發展的趨勢脈動，並接軌淨零轉型趨勢。」論壇現場播放了群益ESG理念推廣影片，影片呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），傳達群益與各利害關係人對永續議題的共同關注。

展望未來，群益將持續關注永續金融與淨零轉型議題，致力於建構企業、學界及資本市場的交流平台，並以金融專業加速永續轉型，共創綠色競爭力。