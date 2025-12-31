群益金鼎證券永續金融暨淨零轉型論壇圓滿幕
▲群益金鼎證券獨董李伸一(左五)、獨董林蒼祥(左三)、董事長周秀真(左四)、總經理李文柱(中)、台大實驗林管理處處長蔡明哲教授(左二)、資策會王自雄博士(左一)及群益證部門主管於論壇現場共同合影。
在全球永續金融與淨零轉型成為企業競爭力的時刻，群益金鼎證券昨（30）日舉辦「2025年永續金融暨淨零轉型論壇」聚焦生物多樣性、綠色債券及永續分類指引等三大亮點議題，透過專家分享，協助企業與投資人掌握永續前瞻觀點及產業實務。本次論壇邀請到近百位上市櫃公司、法人企業代表、供應商、VIP客戶以及群益證獨董共同參與，一起推動永續金融與淨零轉型。
群益金鼎證券董事長周秀真表示：「永續金融的發展已從理念走向行動，企業對淨零治理的需求日益迫切。如何提高資訊透明度、擬定可執行的策略，並善用金融工具創造永續績效，是本次論壇希望帶給與會者的核心價值。」
論壇中透過三大亮點議題直擊企業永續痛點，包含一、生物多樣性信用，掌握新興自然資本市場; 二、綠色債券新時代，善用資本市場加速轉型; 三、永續分類指引，掌握政策脈動與金融機會。
有關生物多樣性信用的議題，國立臺灣大學實驗林管理處處長蔡明哲博士指出，面對氣候變遷與自然資源衰退，投資「自然資本」已成為「淨零後半場」的重要策略。其中分享生物多樣性信用（Biocredit）於國際自然金融市場在未來淨零排放之重要性，提到臺灣在生物多樣性前沿性與資料豐富程度，在世界推動相關信用額度措施已是舉足輕重角色，同時成立 「亞洲生物多樣性信用聯盟」（ABCA），以科學方法推動區域自然金融標準化，形成未來新興的永續投資藍海。
群益金鼎證券債券部團隊則解析全球綠色債券成長趨勢，並分享企業籌措綠色轉型與引導永續資金之成功案例。團隊指出，永續債券已成為企業強化永續治理、展現永續績效、展現轉型決心，吸引投資市場關注之重要工具。未來企業若能善用綠色金融商品，將有助於提升資本市場競爭力。
財團法人資訊工業策進會王自雄博士，則從政府機關推動永續分類（Taxonomy）於國內外的最新發展，解析其對企業融資與投資市場的衝擊。特別強調臺灣政府積極推出永續經濟活動參考認定指引，引導判斷企業各項經濟活動是否具備永續性之重要基礎，企業應及早盤點資料與數據蒐集，進而建立有效永續策略與行動方案，調整營運經濟活動，以掌握未來綠色融資的機會與挑戰。
群益金鼎證券總經理李文柱表示：「此次論壇匯聚產學交流，協助企業理解永續金融理念，期待能成為企業、學界及資本市場交流的重要平台，一同掌握永續發展的趨勢脈動，並接軌淨零轉型趨勢。」論壇現場播放了群益ESG理念推廣影片，影片呼應聯合國17項永續發展目標（SDGs），傳達群益與各利害關係人對永續議題的共同關注。
展望未來，群益將持續關注永續金融與淨零轉型議題，致力於建構企業、學界及資本市場的交流平台，並以金融專業加速永續轉型，共創綠色競爭力。
其他人也在看
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 9 小時前 ・ 9
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 30
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 4
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」神股：5年後資產大翻身
2025年即將結束，2026年投資機會受關注，投資媒體《Motley Fool》撰文指出，真正決定投資價值，仍是企業長期的獲利能力與競爭優勢，該媒體並點名未來五年值得長期持有的四檔股票，其中包含台積電。中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 1
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 2
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
半導體領軍狂飆！群聯、晶豪科噴漲停 南亞科旗下「封測廠」創歷史新高...入列10檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關前最後一個交易日，台股加權指數今（31）日開高震盪，早盤一度翻黑至28,687.9點，截至上午9點20分，暫收28,837.72...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 3
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新台幣連6升 央行調節求穩
台股封關前夕雖隨美股收黑，但終場跌點收斂至百點，新台幣匯率則是延續年底偏升走勢，但央行穩步調節，收盤將新台幣拉回31.4元的「理想價位」，封關前唯穩作收。公股銀行預估，新台幣2026年波動區間預期在29.5元～32元，回到「2字頭」都是長期進場的美元買點。工商時報 ・ 14 小時前 ・ 2
台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前 ・ 17
【2025ETF風雲榜】打敗0050、006208！國泰00881漲37%稱冠市值型ETF 19檔績效一次看
2025台股市值型ETF績效出爐！國泰台灣科技龍頭ETF（00881）今年表現亮眼，憑藉前十大成分股包含台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達等晶圓代工與AI伺服器供應鏈要角，全年漲幅達37%，一舉超越元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），成為今年台股市值型ETF黑馬。《Yahoo股市》也同步整理19檔相關ETF表現，帶投資人一次掌握整體走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
土銀神話破功！建商爆2.34億違約 「資金斷鏈」明年更慘
土銀是台灣不動產放款龍頭，同時也是唯一不受銀行法72-2限制，不動產放款可超過存款與金融債3成限制的銀行。然最新數據指出，今年截至8月底，土銀不動產放款逾期放款達11.14億元，其中建築貸款逾放出現2.34億元，3年來首見逾放，也是5年來最多。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
《產業》記憶體缺貨潮！華碩、聯想開PC漲價第1槍 通路商曝漲幅
【時報-台北電】記憶體缺貨漲價影響持續發酵，品牌廠陸續開槍。全球市占第一的Lenovo（聯想），於12月1日向客戶與合作夥伴發出產品調價的說明函，預告自2026年1月5日起，將針對全產品組合實施價格調整。數日後，台品牌廠華碩亦發出2026年產品價格調整說明函，預告同樣於1月5日起將針對部分產品組合策略性價格調整。 品牌廠的接連調價，意味著消費端最快自1月第二周起，就可能得以新調漲的價格購機。不過目前通路端庫存未見底，現貨市場價格會否即時變動？台灣通路業者透露，得看大型電商、連鎖門市誰先開出第一槍。 Lenovo及華碩皆於文件中皆提及，這一波因全球供應鏈結構性波動影響，多項關鍵零組件、尤記憶體（DRAM）與儲存元件（NAND/SSD），都正承受嚴峻的成本上升壓力。為此，Lenovo預計將自2026年1月5日起，對全產品組合實施償格調整，並強調這些調整是為了確保供應穩定，及維持客戶對Lenovo 品質與可靠性的期待。 華碩也向客戶說明，在審慎評估市場環境、供應穩定性與產品品質，與華碩承諾提供給客戶領先業界的技術研發能力等條件後，華碩將於1月5日起針對部分產品組合策略性價格調整。此項調整是在時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
白銀衝破84美元又急墜！ 「富爸爸」潑冷水：崩盤或已在路上
白銀近期走勢凌厲，價格頻頻改寫新高，引發市場高度關注，也讓不少投資人躍躍欲試。然而，在漲勢背後，泡沫疑慮開始浮現。理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）公開示警，直指市場正瀰漫典型的「FOMO」（Fear of Missing Out，錯失恐懼）情緒，這往往是狂熱成形、風險升高的關鍵訊號。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2