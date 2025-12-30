群益金鼎金融暨淨零轉型論壇 登場

群益金鼎證券獨董李伸一（左五）、獨董林蒼祥（左三）、董事長周秀真（左四）、總經理李文柱（中）、台大實驗林管理處處長蔡明哲教授（左二）、資策會王自雄博士（左一）及群益證部門主管於論壇現場共同合影。

群益金鼎證券昨（30）日舉辦「2025年永續金融暨淨零轉型論壇」聚焦生物多樣性、綠色債券及永續分類指引等三大亮點議題，透過專家分享，協助企業與投資人掌握永續前瞻觀點及產業實務。本次論壇邀請到近百位上市櫃公司、法人企業代表、供應商、VIP客戶以及群益證獨董共同參與，一起推動永續金融與淨零轉型。

群益金鼎證券董事長周秀真表示，永續金融的發展已從理念走向行動，企業對淨零治理的需求日益迫切。如何提高資訊透明度、擬定可執行的策略，並善用金融工具創造永續績效，是本次論壇希望帶給與會者的核心價值。」

論壇中透過三大亮點議題直擊企業永續痛點，包含一、生物多樣性信用，掌握新興自然資本市場;二、綠色債券新時代，善用資本市場加速轉型;三、永續分類指引，掌握政策脈動與金融機會。

群益金鼎證券債券部團隊則解析全球綠色債券成長趨勢，並分享企業籌措綠色轉型與引導永續資金之成功案例。團隊指出，永續債券已成為企業強化永續治理、展現永續績效、展現轉型決心，吸引投資市場關注之重要工具。未來企業若能善用綠色金融商品，將有助於提升資本市場競爭力。

群益金鼎證券總經理李文柱表示：「此次論壇匯聚產學交流，協助企業理解永續金融理念，期待能成為企業、學界及資本市場交流的重要平台，一同掌握永續發展的趨勢脈動，並接軌淨零轉型趨勢。」