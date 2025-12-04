群益00859B配息0.622元 年化配息率6%

【記者柯安聰台北報導】群益投信旗下群益0-1年美債（00859B）、群益ESG投等債20+（00937B）、群益A級公司債（00792B）、群益AAA-A醫療債（00793B）、群益25年美債（00764B）5檔債券ETF公布最新配息資訊，吸引超過30萬存債族關注。



5檔債券ETF配息表現中，00859B本次預估每股配發金額為0.622元，若以12月1日收盤價41.44元來推算，預估單次配息率1.5%，年化配息率6%，配息表現最吸睛。00859B本次除息日訂於12月16日，收益分配發放日則訂於1月13日，有意參與領息的投資人，最晚需在12月15日買進。



除了00859B有亮眼配息表現外，群益投信旗下的00937B、00792B、00793B、00764B本次預估每股配發金額分別為0.072元、0.434元、0.401元、0.324元，預估單期配發率為0.47%至1.32%不等。以公告日12月1日收盤價來推算，預估年化配息率達5.66%、5.27%、5.03%、4.46%，配息表現亦不俗。



財富管理專家表示，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定而影響，使得債市波動劇烈，此時投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。短天期美債ETF因存續期間短，對市場利率敏感度低，且信評佳，違約風險與流動性風險都較低，亦可收取債息，能做為動盪時刻的資金避風港。在短天期美債ETF中，以00859B配息表現最佳，且今年00859B已二度提高配息金額，這次亦改寫成立以來最高配發金額的紀錄，迅速吸引市場關注。整體來看，00859B兼具存續期短、收益表現佳兩大優勢，相當適合存債族納入作為資產配置工具。



市場法人分析，雖然今年債市震盪，但資金仍持續湧入發債企業體質穩健、信用品質較佳的的投等債ETF。00937B鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於4.5%的高優質資產，且設定單一產業10%上限來分散風險、降低波動。在兼具資產品質、收益優勢下，00937B深受投資人青睞，迅速成為台灣市場上規模最大的債券ETF，也是受益人數最多的投等債ETF，配息表現亦優異，有意建立收益來源與追求穩健配置的投資人可多加留意。（自立電子報2025/12/4）