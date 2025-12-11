群益00982A填息囉 掛牌以來含息報酬率近50%

主動群益台灣強棒ETF（00982A），今天以14.14元開出，直接跳空填息，完成了第二次填息，也讓12.3萬投資人息利雙收。

00982A於今年7月配息每股0.236元，預估年化配息率逾8%，只花兩個交易日就完成填息；11月配息拉高至0.334元，預估年化配息率9%，雖然受到11月大盤拉回整理影響，花了18天才完成填息，但統計自掛牌以來含息報酬率已近50%。

雖然台股今天開高走低，截至發稿為止，盤中下跌超過3百點，但00982A仍維持上漲，表現強勁。

00982A採質化與量化雙邏輯並重的選股策略，產業配置涵蓋全產業，大中小型股兼具，同時運用排除因子和增益因子進行持股的汰弱留強，使其更完整與精準掌握台股不同市值與不同類股的輪動表現。

