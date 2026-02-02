群益00982A年化配息率10％！00923配息創新高 想領息最晚這天買

領息族請留意！群益投信旗下2檔台股ETF，即將同步在於2月26日，想參與本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

其中一檔是主動群益台灣強棒ETF（00982A），這是第3次配息，預估每股配發0.377元。若以今（2）日收盤價15.05元推算，預估年化配息率10.02%。

另外，半年配息一次的群益台 ESG 低碳 50(00923)，這次擬配息1.71元，創成立以來的新高；以今天收盤價計算，單次殖利率約6.01％，年化殖利率約12％。

專家表示，根據集保戶股權分散最新統計，台股ETF受益人數來到1224萬9944人新高，台股ETF儼然已成為國人投資標配，其中，去年新問世的主動式台股ETF，也是人氣所在。

主動式台股ETF的特色是由經理人主動選股操作、投資組合透明，以00982A來說，目前擁有約14.1萬受益人，自掛牌以來，含息報酬率已約53.4%，表現亮眼。

此外，00982A成立以來，分別配息0.236元、0.334元、0.377元，預估年化配息率分別為8%、9%、10%，金額與配息率都是呈現步步高。

另一檔00923，是被動式台股ETF，配息金額此次也創新高。

