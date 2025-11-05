群益00992A主動式科技ETF12月8日開募

台股行情氣勢如虹，投信也積極搶進市場，為台股更增添資金活水。由群益投信發行的「群益台灣科技創新主動式ETF基金」（00992A），是全台首檔鎖定台股科技股的主動式ETF，日前獲得金管會核准募集，該基金採季配息，並自成立日起滿60日後，按每年1、4、7及10月除息，而掛牌價為新台幣十元，十分親民。在持續看好台股走勢下，「群益台灣科技創新主動式ETF基金」（00992A）預定於12月8日展開募集。

群益投信台股研究團隊表示，台股頻創新高，投資難度也提高，不過重點還是在選股不選市，選對類股比大盤走勢還重要。台股中，電子股佔台股總市值逾七成，加上台灣產業以科技王國著稱，科技類股已成投資人標準配備，而主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以進行持股調整，以降低投資組合波動，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

群益台灣科技創新主動式ETF（00992A）經理人陳朝政進一步表示，觀察過去科技業從PC、手機再到如今的AI，每一次的科技創新都加速台灣科技產業產值再翻倍，也讓台灣科技股更有底氣頻頻挑戰新高。台灣科技創新題材商機多元，觀察過去三年，有許多科技股年漲幅都能贏過大盤及護國神山，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。中長期布局仍以AI、雲端伺服器、先進製程半導體為主，此外，年底為電子旺季與作帳行情，加上資金回補需求，台股中期仍偏多，建議投資人可趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。（文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。）