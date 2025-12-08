群益00992A開募 台股科技創新投資標配
【記者柯安聰台北報導】今年甫問世的主動式台股ETF中，市場上首檔也是唯一台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)，在今(12/8)日展開募集，00992A掛牌價為新台幣10元，也不啻為現階段投資人善用普發1萬元的理財好選擇。市場法人表示，台灣科技創新題材商機多元，也在多頭時期領軍帶動大盤創高，因此，投資台股一定不能少了科技，而投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機，建議投資人可布局主動式台股科技ETF。
市場法人表示，統計2005年以來台股歷經5個多頭行情，而電子科技創新股，也都成為台股多頭加速器，台灣科技創新領先全球脈動，因此過去20年台股多頭期間，電子指數漲幅都大勝大盤，近10年電子漲贏大盤的幅度甚至越拉越大，彰顯出在多頭時期，科技類股更能領漲大盤，而今年來台股也在AI題材效應引領科技類股上漲下，大盤創下歷史新高。
雖然台股近期創高後拉回整理，不過大盤在高檔震盪後，2026年AI科技題材蓄熱下，後市行情還是可以期待，投資人可以選擇主動選股策略，即時掌握科技創新投資契機的主動式台股ETF，像是投資策略靈活、聚焦創新科技的00992A，趁年底進場，及時參與2026年台灣科技股完整投資契機。
ETF理財達人表示，00992A具有科技雷達選股策略，能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機。以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。
法人強調，投信業者主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，更能彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。大盤高檔之際，投資台股更要搭配科技創新題材及主動式操作，方能有效提升投資組合效益，大盤在歷經11月的動盪後，12月進場可望掌握2026一整年的科技股投資契機。台股科技主動式ETF為現階段聰明投資人的好選擇。（自立電子報2025/12/8）
