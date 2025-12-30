群益00992A、台新00987A上市首日收紅 半導體ETF 00904、00947創新高！

台股今天開低走高，由最低下跌257點，終場收斂下跌103點。台積電也是由低拉高，尾盤還一度回到平盤1530元，也就是歷史最高價。

今天有2檔主動式台股ETF掛牌，包括00992A主動群益科技創新、00987A主動台新優勢成長，通通不畏台股拉回，逆勢收漲，其中，00992A終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，成交量衝上24萬餘張，是今天的ETF成交王、也是台股第三大量。

法人表示，在全球AI需求強勁之下，台灣作為全球科技發展的重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股大盤屢創新高的功臣，而在獲利可望延續成長的態勢下，2026年科技股將持續為台股投資核心。隨AI科技應用百花齊放，相關供應鏈股雨露均霑，但也意味著須留意資金輪動情況，因此在操作上也更須主動調配、靈活操作。

00992A是第一檔主動式台股科技ETF，聚焦成長性十足的科技創新題材，可說是台版的NASDAQ主動式ETF。前五大持股分別為台積電、奇鋐、台光電、群聯、台達電，在全球晶圓代工、散熱、銅箔基板、快閃記憶體、交換式電源供應器等領域中都是領導廠商。

（00947）台新臺灣IC設計ETF，也是今年逆勢上漲的多頭焦點，收盤上漲2.4%，是漲勢最強的台股ETF，同時創下該檔ETF的歷史新高。

00947的第五大持股為股王信驊（5274），持股權重8.6％，今天信驊收盤大漲逾6%，盤中改寫歷史新高價7715元，也是台股新紀錄，帶動IC設計、記憶題相關ETF逆勢上揚，像是華邦電大漲逾8％，南亞科大漲逾3％，而這2檔也正是00947的前三大持股，成為推升股價的動能。

00947前八大成分股權重皆逾7%，含括許多高單價IC設計個股，透過一張不到2萬元的ETF，就能參與IC設計個股的成長。

新光臺灣半導體30(00904)今天也是大展鴻圖，最高曾觸及23.07元，再創上市以來最高價，顯示半導體ETF近期受惠於記憶體、IC設計股強勢表現，帶旺相關ETF股價活力十足，成為短線投資新亮點。

00904經理人詹佳峯表示，台積電1月15日法說會即將召開，根據過去5年統計，台積電過去5年來，1月平均股價漲幅介於3.4%到11.5%不等，且每年維持正報酬紀錄，1月台積電股價成長勝率高，吸引不少資金搶在法說會前，開始提前布局台積電等相關供應鏈，尤其是外資法人預估，2026年台積電的資本支出金額，有望較2025年提升，且金額估480～500億，主要7至8成投入先進製程產能擴充、另外2到3成維持在CoWoS技術升級與全球建廠，整體基本面展望偏向正面。

詹佳峯預估，2026年全球半導體產業在AI與高效能運算的強勁需求推動下，正迎來新一輪的爆發性成長，加上CES展也即將於1月6日召開，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，預估近期台股盤面資金將持續擁抱AI、半導體利基族群，帶動台股新年將先迎來AI半導體投資熱潮。

台新投信ETF投資團隊指出，目前台股高含積量ETF中，00904的含「積」量已調升至4成，為半導體同類型含積量最高，預期股價表現可與全球半導體景氣、AI發展趨勢更緊密連結，對ETF淨值貢獻加大，除台積電外，00904前10大持股另布局聯發科、日月光、聯電等半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業，投資結構能完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，直接有效參與全球AI結構性成長機遇，建議投資人2026年可以聚焦績優半導體族群布局，或透過半導體市值型ETF參與台股2026金馬年股價奔騰新契機。

凱基台灣 TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，每年第一季因為有過年前的提前拉貨及紅包行情，往往為台股旺季。觀察台股各季平均含息報酬率，每年第一季以平均3.7%的含息報酬率拔得頭籌，更勝第四季3.4%、第二季2.8%，及第三季的2%。投資人若想掌握台股行情，年初正是進場的好時機。

009816基金研究團隊指出，美國正進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡的金髮女孩經濟狀態。在這樣的背景下，搭配聯準會的預防性降息週期，股市修正時資金從相對高估值的科技股轉至相對低估值、低波動性的防禦性或價值型類股，這種類股輪動有利整體股市的穩健上漲。一來反映降息環境下，金融、工業等價值股在經濟復甦（軟著陸）的預期下，有望接棒成為市場的輪動重點，讓整體經濟發展、企業獲利更趨均衡。在如此環境下，台股也有望迎來百花齊放的熱鬧光景，投資吸引力難以忽視。

009816是唯一採不配息再投入機制的台股ETF，同時篩選指標加入近四季稅後純益總和必須大於0的條件，以避免買到市值大但獲利表現不穩定的成分股。

009816發行價10元，經理費每年0.07%，保管費每年0.027%，2026年1月14日展開募集。

