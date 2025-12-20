群益00992A 30日上市 掛牌10元

今年甫問世的主動式台股ETF火熱無法擋，不僅檔數從目前的5檔到即將募集上市的5檔共10檔，規模也是領先台股ETF突破900億大關，來到903.29億（統計至12月16日）。預計加上年底將上市的新兵，規模衝破千億指日可待。市場法人表示，主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，目前市場上僅有一檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF（00992A），00992A掛牌價為新台幣10元，也即將於12月30日上市，讓投資人年底進場可完整參與2026年投資契機。

ETF理財達人指出，以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。

主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是明年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初作帳行情與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點布局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計台股歷史資料，股市在第一季上漲幅度領先其他季度。現在布局正逢時。

（文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。）