群益5檔債券ETF配息出爐！12月16日除息 短天期債00859B年化息率達6%

30 萬存債族注意！群益投信今（4 日）公布 5 檔債券ETF最新配息資訊，分別為 00859B、00937B、00792B、00793B、00764B 等。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 30 萬存債族注意！群益投信今（4 日）公布 5 檔債券ETF最新配息資訊，分別為群益 0—1 年美債（00859B）、群益 ESG 投等債20＋（00937B）、群益 A 級公司債（00792B）、群益 AAA—A 醫療債（00793B）、群益 25 年美債（00764B）等。

觀察這 5 檔債券ETF配息表現中，00859B 本次預估每股配發金額 0.622 元，若以 12 月 1 日收盤價 41.44 元推算，預估單次配息率 1.5%，假設維持此配息金額，預估年化配息率達 6%。00859B 本次除息日訂於 12 月 16 日，收益分配發放日則在 1 月 13 日，有意參與領息的投資人，最晚需在 12 月 15 日買進。

除了 00859B 有亮眼配息表現外，群益投信旗下的 00937B、00792B、00793B、00764B 本次預估每股配發金額各為 0.072 元、0.434 元、0.401 元、0.324 元，預估單期配發率為 0.47%～1.32% 不等。以公告日 12 月 1 日收盤價來推算，預估年化配息率達5.66%、5.27%、5.03%、4.46%，配息表現亦不俗。

財富管理專家表示，今年市場投資情緒深受降息預期反覆不定而影響，使得債市波動劇烈，此時投資策略應以息收為主，且要進行波動管理，以強化整體投組穩健度。短天期美債ETF因存續期間短，對市場利率敏感度低，且信評佳，違約風險與流動性風險都較低，亦可收取債息，能做為動盪時刻的資金避風港。

在短天期美債ETF中，以 00859B 配息表現最佳，且該檔ETF今年已二度提高配息金額，這次亦改寫成立來最高的配發金額紀錄，迅速吸引市場關注。整體來看，00859B 兼具存續期短、收益表現佳兩大優勢，相當適合存債族納入作為資產配置工具。

市場法人分析，雖今年債市震盪，但資金仍持續湧入發債企業體質穩健、信用品質較佳的的投等債ETF。而 00937B 鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行的長天期BBB級公司債，並精選票面利率大於 4.5% 的高優質資產，且設定單一產業 10% 上限來分散風險、降低波動。在兼具資產品質、收益優勢下，00937B 深受投資人青睞，迅速成為台灣市場上規模最大的債券ETF，也是受益人數最多的投等債ETF，配息表現亦優異，有意建立收益來源與追求穩健配置的投資人可多加留意。

