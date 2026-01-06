群眾聲援柯文哲在北檢前抗議！林昭印被控非法集會首謀 北檢不起訴處分

記者楊佩琪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因京華城等案被起訴，台北地方法院首次裁定交保時，民眾黨組織發展部副主任林昭印和群眾守候在台北地檢署前。過程中，警方曾5次舉牌要求群眾解散，也發生零星衝突，認林昭印號召群眾違法集會，依違反集會遊行法送辦。不過檢方認為，林昭印在現場曾安撫群眾，現場群眾也非有組織之團體成員，蒐證畫面影像難證明林昭印為集會首謀，因此給予不起訴處分。

柯文哲於2024年12月26日被起訴，移審台北地方法院開移審庭，當晚便有不少民眾聚集在台北地檢署前，坐在人行道上或手持布條、旗幟聲援柯文哲，等待法院裁定結果。

林昭印於當天下午抵達北檢，至隔日群眾散去，警方一共5次舉牌警告、命令解散及制止。警方認為林昭印為首謀，涉嫌號召群眾非法在北檢前集會，對於警告皆未予理會，也未解散群眾，因此依涉嫌違反集會遊行法首謀違法不解散罪，移送北檢偵辦。

對此，林昭印喊冤表示群眾並非他號召，都是自發性前來，他非首謀，也無法解散、帶離群眾。

檢方勘驗蒐證畫面後則認為，在民眾黨立委黃珊珊等人進入禁制區時，群眾一度與員警有推擠，當時有一女子持麥克風安撫群眾，林昭印也一度拿著麥克風，且有揮手動作，雖然並蒐證畫面並未錄到林昭印有發言，但在場民眾並非有組織之團體，因隨著立委進入禁制區，才與警方發生推擠。

而從林昭印的作看來，高舉的手似在安撫群眾，並非引導群眾推擠與警方發生衝突，畫面也無法證明林昭印為首謀，召集、領導群眾，因此犯嫌不足，給予林昭印不起訴處分。

