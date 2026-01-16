群組PO「投反罷免記得跟姐領1000元」 酒吧老闆涉嫌賄選被起訴

台北地檢署。呂志明攝



去年大罷免期間，在台北市信義區經營2家知名酒吧的蘇姓女子，在與員工連繫的工作群組PO文，要求員工投票「反罷免」，還說「記得跟姐領一天的公假或1000元獎金喔」，因而被檢舉法辦，台北地檢署調查後認為蘇女涉犯《公職人員選舉罷免法》，依法起訴。

姐這個句話，一旦被認定有罪，代價可不小，依照《公職人員選舉罷免法》第99條第1項規定，對於有投票權之人行求期約或交付賄賂、其他不正利益，而約定其不行使投票權或為一定之行使者，可處3年以上10年以下有期徒刑，並得併科新台幣100萬元以上1000萬元以下罰金。

北檢查出，蘇女於去年6月23日凌晨3時55分，使用LINE帳號「Vivian」在與員工的群組「A+O班表/工作流程/課程安排」群組中標記多名員工，傳送訊息表示：「7/26有資格的，去投票反罷免可以跟姐領一天的公假或1000元獎金喔（記得要偷拍給我看喔）要投『反』罷免！感恩賜」，以此方式試圖影響員工的投票意向。

台北市警察局信義分局接獲檢舉後，迅速展開調查，並將案件移送台北地檢署偵辦。檢察官調查後認為，蘇女對群組內具投票權的多數員工提出賄賂條件，意圖影響其投票行為，已涉及《公職人員選舉罷免法》第99條第1項規定，依法起訴。

