群聯亮綠燈能撿嗎？跌停原因找到了 法人：這大廠產能提早開出讓市場恐慌

群聯執行長潘健成。

今日台股記憶體族群遭遇劇烈空襲，指標股群聯(8299)盤中慘遭殺至跌停。市場恐慌情緒的主因在於中國NAND大廠長江存儲(YMTC)傳出將原定2027年的新產能提前至2026年下半年量產，此舉被解讀為全球NAND供給緊張與價格上漲壓力將獲得緩解。

記憶體被視為是AI發展不可或缺的一環，日前輝達執行長黃仁勳也開金口談到此事，但今日記憶體概念股全倒，近半年已經大漲超過5倍的群聯（8299）直接殺至跌停，大跌235元，股價來到2145元。

廣告 廣告

儘管法人指出，市場對此過度反應，但投資人仍擔心產能提前開出將導致供需反轉，造成群聯股價在短線漲多後出現劇烈的籌碼修正。

然而從實質供需結構分析，長江存儲的動作恐難撼動大局。全球NAND原廠擴產步調已顯著保守，2026年位元成長率僅約10~15%，遠低於過往30%的水平。主因在於三星、SK hynix與美光等巨頭正將資本支出重心轉向HBM與先進DRAM，導致NAND產能接近滿載甚至售罄，缺貨狀態預計將延續至2027年。即便長江存儲提前量產，新廠初期仍需面對良率爬升與製程複雜度的挑戰，且其擴廠重心偏向3D DRAM並優先供應中國市場，對全球有效供給的實質貢獻其實相當有限。

此外，AI應用對NAND的吞噬速度正超乎市場想像。以NVIDIA下一代Vera Rubin架構為例，每台伺服器將配置72顆GPU，在ICMS架構下，每一顆GPU須搭配約16TB的TLC SSD用於承載KV Cache Context，換算單一伺服器對NAND的需求量高達1152TB。在原廠產能持續向高毛利產品傾斜的背景下，單一廠商的擴產行動難以扭轉結構性缺貨的大趨勢。

儘管今日股價受到利空傳聞衝擊觸及跌停，但法人對群聯仍維持買進投資評等。群聯持續受惠於NAND價格走升趨勢，且在eSSD放量與庫存成本優勢的支撐下，基本面依然穩健。隨著AI伺服器對大容量儲存的需求爆發，今日的殺盤或許被視為對短期利空的過度解讀，後續仍需關注全球原廠產能分配的實質動向。



回到原文

更多鏡報報導

黃仁勳開金口也沒用 「記憶卡哇」全倒！記憶體四雄還有戲嗎？

記憶體對AI有多重要？黃仁勳意外與美光總裁同天在台 直言：今年需要更多記憶體

記憶體供貨有望紓緩？美光砸240億美元在新加坡擴NAND產能 業界曝缺貨情況

兆元宴傍晚開席 黃仁勳再度號召台灣科技天團固樁