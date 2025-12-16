群聯今日除息6.2元 不到5分鐘完成填息

▲記憶體概念股群聯今（16）日迎來除息，每股配發現金股利6.2283元，除息參考價1120元。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 記憶體概念股群聯今（16）日迎來除息，每股配發現金股利6.2283元，除息參考價1120元，早盤以1105元開出，開盤不到五分鐘，一度衝至1130元，完成填息，不過隨後隨著大盤走低翻黑。

群聯上半年股息16日除息交易，現金股利預計在明年1月13日發放，股價在完成填息後不敵賣壓急殺翻黑，截至上午11點30分，最低一度來到1020元，下跌逾8%。

群聯11月合併營收達新台幣70.22億元，月減0.62%、年增62.02%，為歷年同期新高，並僅次於今年10月；累計前11月營收達639.52億元、年增17.53%。

群聯11月營收與前月持平主要因考量供給吃緊，目前採惜售策略，優先聚焦於雲端AI與邊緣AI兩大高速成長應用等高價值系統客戶的供應穩定，並調整出貨配置以避免市場重複備貨引發失衡。

隨雲端客戶為AI推論大量採購企業級SSD，市場對NAND儲存需求急速攀升，加上原廠擴產態度保守，使供需缺口擴大至約10%至15%。公司表示，11月控制晶片總出貨量年增84%，其中PCIe SSD控制晶片出貨更達年增118%，反映高速傳輸技術與AI儲存需求同步推升產業動能。

群聯過去毛利率落在27%左右，但在供需吃緊與產品組合優化下，法人預估未來毛利率有望站穩上30%。且公司目前仍握有成本相對較低的庫存，將成為未來出貨與獲利擴增的基礎。隨著AI帶動雲端儲存量急增，而NAND原廠擴產依舊保守，供需緊俏將持續支撐報價與營運表現。

群聯表示，近期雲端服務供應商（CSP）大量採購企業級SSD，支撐AI推論，已讓NAND市場出現結構性缺貨與漲價現象，後續供應將更趨緊張。

