群聯全球首款 6 奈米 AI 運算型 SSD 方案獲 2026台灣精品金質獎
記憶體控制晶片廠群聯今天宣布，由群聯自主設計、具突破性架構的全球首款 6 奈米 AI 運算型 SSD 方案E28，榮獲 2026台灣精品金質獎。此獎項不僅肯定群聯在 AI 儲存與邊緣運算架構的關鍵創新，也象徵台灣 AI 技術在全球市場的影響力持續攀升。
E28 採用群聯自研的專利架構，將 SSD 與 GPU 深度整合，讓 SSD 可直接延伸 GPU 記憶體容量，有效突破邊緣 AI 訓練所面臨的記憶體瓶頸，使企業在地端可安全、高效率地訓練生成式 AI 模型（GenAI），顯著降低對高成本AI記憶體的依賴。
E28 適用於需要 在地端訓練專業語料與領域模型 的場景，包括科技、製造、金融、教育、醫療，以及大量仰賴專業知識的領域如律師、會計師、專利事務所、科學研究、工程、醫療分析等，協助客戶建立「自己的模型自己訓練」的 AI 能力。
此外，E28 也通過經濟部「晶創計畫」審查，顯示其技術創新與產業影響力已獲政府高度認可，並將協助推動台灣以及全球各領域的 AI 升級轉型進程。群聯也積極推動 E28 進入各大學府，期盼藉此培養更多 AI人才，讓邊緣 AI 能力從企業延伸至教育端與社會各界，加速全產業的邊緣 AI 應用普及。
群聯執行長潘健成表示，我們非常感謝台灣精品獎評審團對群聯的肯定。面對全球 AI 的快速成長，企業普遍面臨成本、複雜度與資料安全的三重挑戰。E28 所打造的『AI 運算型 SSD 架構』，能夠在邊緣端以更低成本完成模型微調訓練以及加速推論效能，幫助各行各業真正展開 AI 落地應用。
潘健成指出，AI 的真正價值，在於讓更多企業能安全地掌握自己的資料與模型。E28 所提供的邊緣 AI 訓練平台，使企業能以更彈性、更自主、更經濟的方式微調訓練屬於自己的專業模型；更重要的是，能無縫接軌既有的PC或工作站平台，並直接提升推論效能。
